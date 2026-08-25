Mariela Prieto se enteró en vivo en Gran Hermano que será abuela: su emotiva reacción
La participante tuvo un DAR durante la gala sin saber el motivo y terminó recibiendo una sorpresa de parte de su hijo Yamil García.
Mariela Prieto protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala de Gran Hermano Generación Dorada. La participante fue convocada al sum de la casa para recibir su DAR (Derecho a Réplica), pero no tenía idea de qué se trataba ni imaginaba la noticia que estaba a punto de recibir.
Cuando el Big le preguntó si sabía por qué había sido llamada, Mariela reconoció que no tenía ninguna sospecha. Antes de comunicarse con su hijo Yamil García, quien se encuentra en Puerto Madryn, la producción le propuso una particular consigna: describir cómo era él jugando al fútbol.
Después de ese momento, finalmente se concretó la comunicación. Mariela comenzó a hablar con Yamil sin saber que detrás de la conexión había una sorpresa preparada especialmente para ella.
La grata noticia que recibió Mariela en Gran Hermano
Yamil apareció a través de videollamda y le explicó a su mamá que quería compartir una noticia muy importante.
“Estamos todos juntos mirándote y orgullosos. Le doy las gracias a la producción por dejarme darte una noticia que te va a cambiar la vida a vos y a todos nosotros, mirá a tu izquierda”, le dijo.
En ese momento, la producción mostró en otra pantalla el video que Yamil y Antonella habían publicado en sus redes sociales para anunciar que esperaban un hijo.
Mariela quedó completamente sorprendida y durante unos segundos no pudo reaccionar. Al verla sin palabras, Yamil le pidió que dijera algo.
“¡No lo puedo creer, voy a ser abuela!”, exclamó la participante, emocionada por la noticia.
Su hijo aprovechó el momento para transmitirle todo su apoyo mientras continúa dentro de la casa: “Estoy orgulloso de la mamá que le tocó. Estás hermosa. Te vemos 24 horas. La estás rompiendo. Está todo bien. Que esto te dé fuerzas para seguir hasta la final”.
Mariela conoció detalles de su futuro nieto
Después de recibir la noticia, Mariela comenzó a hacer preguntas para ponerse al día con la vida de su hijo durante los meses que lleva aislada dentro de la casa.
La participante quiso saber dónde estaba viviendo Yamil y dónde se encontraba Antonella. Según explicó, sabía que su hijo estaba jugando al fútbol en Puerto Madryn, pero tenía entendido que su nuera continuaba en Buenos Aires porque tiene un hijo de 10 años que mantiene allí su colegio y sus actividades deportivas.
La emoción continuó cuando Mariela pudo observar en otra pantalla el momento de la ecografía de su futuro nieto o nieta. Así, además de conocer la noticia del embarazo, pudo compartir ese instante especial junto a su hijo.
Luego de hablar con Yamil, la participante también conversó con Santiago del Moro y continuó procesando la inesperada noticia que recibió en plena gala.
Después de varios meses dentro de Gran Hermano, Mariela encontró una motivación más para continuar en competencia: la llegada de un nuevo integrante a su familia.
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