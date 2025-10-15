Cambios en Telefe: qué pasa hoy miércoles con MasterChef Celebrity
Los televidentes vuelven a encontrarse con dudas respecto a cuándo y a qué hora sale la nueva edición del reality culinario.
MasterChef Celebrity regresó el lunes a Telefe con su nueva edición, que viene a cautivar a la audiencia tras el final de La Voz Argentina, y en apenas tres emisiones, ya sufrió varios cambios de programación que vuelven a poner en alerta a los televidentes.
El reality culinario vuelve a contar con Wanda Nara como conductora, y el trío de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.
Además, en esta nueva edición, participan Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodriguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes.
Lo cierto es que Telefe trasmitió el martes el partido de la Selección Argentina con Puerto Rico, desde las 21 horas, por lo que el reality de cocina salió pasadas las 23 horas el martes, mientras que este miércoles vuelve a cambiar su horario por otro compromiso deportivo del canal: la semifinal de la Sub-20 por el Mundial de Chile.
De todos modos, los televidentes pueden quedarse tranquilos que este miércoles se encienden las cocinas, pero recién después del encuentro.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario