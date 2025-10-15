Cambios en Telefe: qué pasa hoy miércoles con MasterChef Celebrity

De todos modos, los televidentes pueden quedarse tranquilos que este miércoles se encienden las cocinas, pero recién después del encuentro.

Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity

La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.