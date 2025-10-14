De cuánto fue el rating del estreno de MasterChef Celebrity
La nueva temporada del reality arrancó con todo el glamour y una competencia picante.
Tras la final de La Voz Argentina (Telefe) se emitió el primer programa de MasterChef Celebrity. El reality conducido por Wanda Nara fue lo más visto de la televisión.
“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, comenzó diciendo la conductora del ciclo en su primer programa.
Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodriguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes son parte de esta nueva temporada que tendrá como jurado a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.
El reality de cocina arrancó con un piso de 17.5 puntos a las 22:15, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.
A las 22:20, mientras se presentaban los participantes famosos, MasterChef se mantenía con 16.3 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Buenas Noches Familia lograba 5.5 puntos. 22:30, el ciclo conducido por Wanda Nara seguía liderando cómodamente con 17.6 puntos de rating. En El Trece, Buenas Noches Familia hacía 4.6 puntos.
A las 22:50, MasterChef Celebrity tocaba picos de 18.1 puntos de rating en Telefe mientras que Mario Pergolini en El Trece con Otro día perdido obtenía 4.3 puntos.
Diez minutos después, el reality de cocina lograba otro pico importante de 18.5 puntos de rating para el canal de las pelotas. En El Trece, Otro día perdido se mantenía con 4.5 puntos.
A las 23:12, MasterChef Celebrity tocaba los 16.3 puntos de rating en Telefe. El ciclo de Mario Pergolini en el canal del solcito llegaba a 4.2 puntos.
A las 23:18, MasterChef Celebrity se mantenía con 15.7 puntos de rating en Telefe contra los4.1 puntos de Otro día perdido en El Trece.
Ya sobre el final del primer programa, MasterChef Celebrity lograba 13.8 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido registraba 4.4 puntos.
