De cuánto fue el rating del estreno de MasterChef Celebrity

A las 22:50, MasterChef Celebrity tocaba picos de 18.1 puntos de rating en Telefe mientras que Mario Pergolini en El Trece con Otro día perdido obtenía 4.3 puntos.

Diez minutos después, el reality de cocina lograba otro pico importante de 18.5 puntos de rating para el canal de las pelotas. En El Trece, Otro día perdido se mantenía con 4.5 puntos.

A las 23:12, MasterChef Celebrity tocaba los 16.3 puntos de rating en Telefe. El ciclo de Mario Pergolini en el canal del solcito llegaba a 4.2 puntos.

A las 23:18, MasterChef Celebrity se mantenía con 15.7 puntos de rating en Telefe contra los4.1 puntos de Otro día perdido en El Trece.

Ya sobre el final del primer programa, MasterChef Celebrity lograba 13.8 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido registraba 4.4 puntos.