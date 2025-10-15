El palito de Marcos Giles a Nacho Castañares por Angela Torres: "Qué jugador..."

"Qué jugador pavlovich", escribió junto a una foto del ex jugador de Argentinos Juniors, que es apodado "Buitre". Rápidamente, tuvo una gran repercusión y los comentarios al respecto por parte de los usuarios no tardaron en aparecer.

Que jugador pavlovich pic.twitter.com/7DnXsMpGxY — marcosgiles12 (@marcosgiles122) October 15, 2025

Nacho Castañares le dedicó sugestivos mensajes a Ángela Torres y despertó rumores de romance

Un simple mensaje en redes sociales ha desatado rumores de un posible romance entre la cantante Ángela Torres y el ex participante de Gran Hermano, Nacho Castañares. Las especulaciones surgieron luego de que Nacho asistiera al recital de Torres en el Teatro Margarita Xirgu y compartiera una story con la escueta palabra “Increíble”.

La habitual analista de la actividad digital de los famosos, Juariu, panelista de Cortá por Lozano, aportó más intriga al observar el like mutuo que se prodigan en redes sociales. La panelista rescató una publicación de Castañares posterior al concierto, en la que escribió: “What a woman” (Qué mujer). Esta frase elevó las interpretaciones, sobre todo cuando Fede Lezcano, cercano al ex Gran Hermano, comentó el posteo con un emoji de un ángel, lo que muchos interpretaron como una referencia directa al nombre de la cantante.

El detalle que más incentivó los comentarios fue la decisión de Nacho de eliminar ese mensaje de X, un gesto que, para los usuarios, sumó pistas sobre una posible intención de enfriar o desconocer los rumores de un nuevo vínculo sentimental.

La vida profesional de Ángela Torres se mantiene en un momento de alta exposición. Su disco “No me olvides” consolida su carrera musical, con la canción “Favorita” destacando entre los lanzamientos del año. Además, su participación en el ciclo de streaming Nadie dice Nada, de Luzu TV, la mantiene en el ojo público.

Dentro de este ambiente no faltan los trascendidos: a Ángela también se la vinculó con Marcos Giles, uno de sus compañeros en la mencionada plataforma, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Los gestos y comentarios internos entre colegas en medio de las transmisiones se suman al atractivo del ciclo, nutriendo la narrativa afectiva que sigue de cerca el público.

En lo personal, Ángela Torres asegura disfrutar de su soltería, si bien su vida sentimental ha estado expuesta mediáticamente. Su última pareja conocida fue el cantante Rusherking, una relación que, según la artista, finalizó en términos cordiales, a pesar de algunas polémicas y matices personales.

La artista se refirió a su ruptura con Rusherking en el aire de Nadie dice Nada, donde compartió una anécdota personal que se volvió viral. Torres recordó que el mismo día en que se separó tomó la decisión de ver a la persona que, según relató, más molestaba a su expareja. El comentario, que generó risas entre sus compañeros, era solo conocido por su círculo íntimo y tuvo un alto impacto al volverse público en el programa de Nico Occhiato.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Al día siguiente, Rusherking reaccionó en su cuenta de X, sin nombrar a Ángela Torres, subrayando el contraste entre quien prefirió cuidarse y quien, según él, se paseó por distintos programas hablando del vínculo pasado. El cantante enfatizó que buscaba seguir con su vida, ajeno a la exposición mediática.

Las historias sentimentales de Ángela Torres suman otros capítulos mediáticos. En un streaming con Martín Cirio, recordó el enfrentamiento virtual con la China Suárez, exnovia de Rusherking. Durante la conversación, la actriz y cantante confesó que la China la había bloqueado en redes sociales, una decisión que lamentó porque le interesaba estar al tanto de su actividad.