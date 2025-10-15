La furia de Mauro Icardi por la cercanía entre Migueles y sus hijas: "Él cree que es una mala influencia"

La información fue confirmada por Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo, el programa de stream de la TV Pública conducido por Gustavo Méndez, donde la periodista informó que "el Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia contra uno de sus hijos".

Además, detalló que el motivo del archivo fue "por falta de mérito e inexistencia de delito", lo que implica que la denuncia no tendrá continuidad en el ámbito judicial.