Por ese motivo, tampoco estuvo en la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, y Lionel Scaloni pierde a una pieza que fue fundamental en todo su ciclo. El castigo se originó en la pelea entre jugadores tras la final en el MetLife Stadium, donde Paredes tuvo una fuerte discusión con el español Gavi, entre otros. La Comisión Disciplinaria consideró su conducta como una falta de extrema gravedad y le aplicó diez partidos de suspensión. Gavi, en cambio, recibió una sola fecha.