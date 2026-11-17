Por qué no juega Leandro Paredes en la Selección Argentina vs. Costa Rica
La FIFA rechazó la apelación y mantuvo la sanción de 10 partidos y la multa de 90.000 dólares a Leandro Paredes por los incidentes en la final del Mundial.
Leandro Paredes no estará esta noche en el amistoso de la Selección Argentina ante Costa Rica, que se jugará desde las 20 en el Mario Alberto Kempes. El mediocampista no fue convocado para la fecha FIFA de noviembre porque la Cámara de Apelaciones de la FIFA mantuvo la sanción de 10 partidos y la multa de 90.000 dólares que recibió por los incidentes en la final del Mundial 2026 ante España.
Por ese motivo, tampoco estuvo en la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, y Lionel Scaloni pierde a una pieza que fue fundamental en todo su ciclo. El castigo se originó en la pelea entre jugadores tras la final en el MetLife Stadium, donde Paredes tuvo una fuerte discusión con el español Gavi, entre otros. La Comisión Disciplinaria consideró su conducta como una falta de extrema gravedad y le aplicó diez partidos de suspensión. Gavi, en cambio, recibió una sola fecha.
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La AFA había presentado un pedido formal para reducir la pena de diez a tres partidos. Su argumento era que el castigo estaba muy por encima de lo aplicado históricamente en casos similares con jugadores de otras selecciones. Si la rebaja prosperaba, el volante ya habría cumplido la sanción y podría haber vuelto en esta ventana. Pero la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo original y la ausencia se extiende.
El respaldo de Lionel Scaloni y el plantel de la Selección Argentina
Pese a la suspensión, en la Selección nunca le soltaron la mano. En septiembre, Paredes visitó por sorpresa el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para reencontrarse con el plantel y el cuerpo técnico.
Scaloni lo respaldó en público: calificó la sanción como desmedida, lo definió como “un histórico” y aseguró que las puertas del seleccionado siguen abiertas para él. Como el partido ante Costa Rica es el último de la Selección en 2026, la suspensión de Paredes se extenderá a los compromisos del año próximo.
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