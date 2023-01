Bomba: revelan que ex de Camila Homs vendía zapatillas truchas y mintió con su apellido

Camila Homs y sus ex

camila homs

“Déjenme decirles que en medio de lo que es la previa de la visita de los hijos de Camila Homs a Europa para estar con su padre se conoció un dato extraño del ex de la modelo”, reveló el periodista Juan Etchegoyen.

“Hace unos días te confirmé que Camila se separó de Charly y puedo agregarles que me da la sensación que esa ruptura es definitiva. Ahora bien, me quiero centrar en el ex de Camila porque me enteré que su nombre verdadero es otro y la historia que hay detrás de esta situación es de película”, agregó.

El verdadero nombre del ex de Camila

“El nombre verdadero es Carlos Pesqueira y en el barrio de Parque Chacabuco le decían Carlitos Karateca pero hasta acá no te conté nada del motivo por el cual Charly decidió hacer esto”, apuntó Etchegoyen.

“Estuve en contacto con Pochi de Gossipeame que cuenta esto en su cuenta de Instagram y agrega que Charly en una época vendió zapatillas que eran copia triple A de marcas conocidas y por eso se modificó su nombre, para no quedar escrachado”, añadió el periodista.

“Todo esto que Pochi contó lo tengo confirmado, es cierto todo, no me digan que no es curiosa la historia detrás de Charly, el ex de Camila, ¿habrá tenido problemas en su barrio por estafas y por eso se modificó el nombre?”, concluyó.