Cami Homs y la separación de Rodrigo de Paul: "Hoy puedo decir que no volvería con él"

Camila Homs habló un día después de que su ex pareja, Rodrigo De Paul, confirmara su separación con Tini Stoessel, en una entrevista con Desayuno Americano. Sus declaraciones revelaron detalles sobre su situación y su relación con De Paul: “Me sorprendió la separación, no me lo esperaba”, reveló Camila al inicio del reportaje. Sus palabras transmitieron sinceridad sobre el anuncio de la separación.