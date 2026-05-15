Quiénes son los primeros famosos convocados al próximo MasterChef Celebrity

Los primeros "convocados" y rumores

En los últimos días, empezaron a sonar nombres fuertes en programas como LAM. Aunque Telefe maneja todo con mucho hermetismo, estos son los famosos que ya habrían sido tanteados o que están en la mira de la producción:

Luck Ra: El cantante de cuarteto es uno de los máximos deseos de la producción por su carisma y llegada al público joven.

Mirta Wons: La actriz habría sido contactada para aportar la cuota de trayectoria y calidez en la cocina.

Lizy Tagliani: Si bien siempre está con mil proyectos, se rumorea que podría tener una participación especial o ser una de las figuras estelares.

Santi Maratea: Su nombre suena para darle un perfil distinto al certamen, aunque su participación dependería de sus compromisos con sus colectas.

Otros famosos que habrían sido convocados

En la emisión de este jueves de LAM (América), Pilar Smith consideró confirmados a los siguientes mediáticos:

Nick Sicaro , el mejor amigo de Ian Lucas y pareja de Daniela Celis

, el mejor amigo de Ian Lucas y pareja de Daniela Celis L-Gante

Juli Poggio

Abel Pintos

La China Ansa

La Tora

convocados a masterchef

Hay que recordar que el certeman viene de una temporada muy fuerte que terminó en marzo de este año, donde figuras como Sofi "La Reini" Gonet, Maxi López y Evangelina Anderson dejaron la vara muy alta en cuanto a impacto mediático.