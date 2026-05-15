Quiénes son los primeros famosos convocados al próximo MasterChef Celebrity
En la emisión de este jueves de LAM (América), la periodista Pilar Smith dio a conocer los primeros integrantes del reality culinario.
El panorama de cara a una nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe está bastante movido. Recientemente terminó una temporada (la cuarta) donde Ian Lucas se consagró campeón, pero el canal ya tiene los motores encendidos para la que sigue.
¿Cuándo arranca?
Aunque todavía no hay una fecha exacta con día y hora, se estima que la nueva edición llegará después del Mundial 2026 (que termina a mediados de julio). Telefe planea usar el reality culinario para reforzar su grilla del segundo semestre del año, posiblemente entre agosto y septiembre, con el fin de Gran Hermano Generación Dorada.
Ya es un secreto a voces que Wanda Nara se mantendría al frente del programa, consolidándose tras el éxito de la temporada anterior. Y, por supuesto, la "santísima trinidad" de la cocina, integrada por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, está confirmada para regresar como jurado del certamen.
Los primeros "convocados" y rumores
En los últimos días, empezaron a sonar nombres fuertes en programas como LAM. Aunque Telefe maneja todo con mucho hermetismo, estos son los famosos que ya habrían sido tanteados o que están en la mira de la producción:
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Luck Ra: El cantante de cuarteto es uno de los máximos deseos de la producción por su carisma y llegada al público joven.
Mirta Wons: La actriz habría sido contactada para aportar la cuota de trayectoria y calidez en la cocina.
Lizy Tagliani: Si bien siempre está con mil proyectos, se rumorea que podría tener una participación especial o ser una de las figuras estelares.
Santi Maratea: Su nombre suena para darle un perfil distinto al certamen, aunque su participación dependería de sus compromisos con sus colectas.
Otros famosos que habrían sido convocados
En la emisión de este jueves de LAM (América), Pilar Smith consideró confirmados a los siguientes mediáticos:
- Nick Sicaro, el mejor amigo de Ian Lucas y pareja de Daniela Celis
- L-Gante
- Juli Poggio
- Abel Pintos
- La China Ansa
- La Tora
Hay que recordar que el certeman viene de una temporada muy fuerte que terminó en marzo de este año, donde figuras como Sofi "La Reini" Gonet, Maxi López y Evangelina Anderson dejaron la vara muy alta en cuanto a impacto mediático.
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