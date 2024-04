El padre de Camila Homs fulminó a Rodrigo de Paul por su apoyo a Tini Stoessel

“Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar de que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estar presente todos los días de su vida, no cada 6 meses, la prioridad siempre fueron ellos y no su pareja”, escribió en una story Homs.

“Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad. Podría decir tantas cosas más de los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor permanecer así, ya me da lástima”, agregó en la story a la que sumó el tema “Caradura” de Palito Ortega.

Horacio le agradeció al “Principito” Sosa por salvar la situación. “Gracias José por sacar a Cami adelante, por cuidar a mis nietos como un verdadero padre, por tener las pelo… que tenés para hablarme siempre de frente, no como otros que no se animan, temen que saque más basura debajo de la alfombra”

“Gracias Cami por cuidarme a mí y principalmente a mis nietos ante tantas injusticias, admiro que puedas hacer en tu querida profesión una de las personas más respetadas y queridas por los medios, a pesar de que tu camino todavía es corto”, escribió.

“La vida es sabia, por eso cada uno tiene lo que se merece. No permitas más que te sigan maltratando cada vez que suena tu celu ¡Te amo siempre! ¡Feliz vida! ¡Viva el amor! ¡Ahh! Para echarse unos polvos no hay pandemia ni concentraciones que valga”, cerró.

Horacio habló el viernes desde Uruguay con LAM desde Uruguay y apuntó también contra el padre de sus ñetos: “Yo la veía tan mal y estamos tan calientes con él porque creo que estaba a la vista. ¿No es cierto? O sea, yo digo siempre lo mismo. Cualquiera se puede separar, (…) pero después fue medio desprolijo. Rodrigo empezó a subir fotos con ella y demás. Rodrigo y Camila habían recién tenido a Bauti, o sea, sufrió mucho en ese momento. Entonces un padre cuando sufre un hijo se vuelve loco. Esa es la realidad”.

“¿Sentís vos que esa relación empezó cuando Camila estaba embarazada todavía?”, le preguntó Ángel de Brito. “Sí, empezó cuando Camila estaba embarazada”, dijo. Horacio aseguró que Tini “nunca supo la verdad”, que fue una “víctima de la desprolijidad de De Paul” y aseguró que su familia “nunca tuvo nada contra ella”.