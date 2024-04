El padre de Camila Homs habló de la canción en la que Tini Stoessel destroza a su hija

Qué dijo el padre de Cami Homs sobre la canción de Tini en la que destroza a su hija

“Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, afirma La Triple T en una de las estrofas.

Y continúa haciendo referencia a las versiones acerca de que consume sustancias ilegales: “Lamento pincharles el globo, no me drogo. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad”.