La advertencia de la ex de José Sosa a Camila Homs

Cuál fue la advertencia de Carolina Alurralde a Cami Homs

Carolina Alurralde

Siguiendo con su relato, la ex de José afirmó: “Él me bajó a tierra mucho, él ya le presentó a Camila a mis hijas y deben tener un vínculo muy lindo, si me pidiera un consejo Camila le diría que no lo conozco, hoy es él y conmigo era otro, hoy es una persona totalmente distinta a lo que era”.

“Viví un terror y es horrible, la expresión es el mejor modo para describir una relación, yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué”, agregó Carolina visiblemente afectada por ese pasado que tuvo con esa relación.

Además le deseó lo mejor a su ex pareja. “Está todo bien, y sobretodo por mis hijas para que vean eso, me sorprendió que empiece una relación y verlo de esa manera”, dijo.

“Es más, hasta le dije que si quería le regalaba a su novia Camila un perrito porque me regalaron dos, desde la ironía se lo dije”, concluyó.