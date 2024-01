La mamá de Camila Homs desmintió a Tini Stoessel y fue irónica: "Si ella dice eso..."

mamá cami homs

La madre de Camila Homs, al ser abordada por la prensa, inicialmente se mostró descreída de que las declaraciones fueran de Tini Stoessel. No obstante, al ver el video de la intervención de la cantante en Rumis, no dudó en lanzar comentarios picantes: “¿Quién es esa chica? ¿Esa chica no es Tini. No me hagas calentar con una pelotudez. Esa no es Tini”.

En medio de risas, la madre de Homs expresó su escepticismo sobre la identidad de Stoessel y, de manera sarcástica, comentó: “Si ella dice eso, que viva tranquila pensando eso. No me parece que sea ella. Ahora sí, bueno. Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada. No digo nada”. Con estas declaraciones, la madre de la joven involucrada en el escándalo cerró el tema de manera contundente: “No voy a hablar sobre eso, ya está”, sentenció, dando por concluida la polémica por el momento.