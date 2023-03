Qué hay detrás del partido que tomó la mamá de De Paul entre Cami Homs y Tini

madre de de pail homs.mp4

Se cree que la acción de la mamá de Rodrigo respondió al enojo que le causó conocer la noticia sobre el repentino viaje de su exnuera hacia España. Cami lo realizó junto a los dos hijos que tienen con el deportista, aún cuando él le pidió expresamente incluir a Mónica, para ayudarlo a cuidar a Francesca y Bautista cuando el estuviera en medio de sus entrenamientos.

Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen, aseguró que alguien le habría pedido a Mónica de deje de seguir a su ex nuera. “Mi versión indica que la relación de Mónica y Camila es excelente, quizás ella no fue y alguien le dijo que haga esto, es algo que me cuentan de adentro, veremos qué sucede y en algún momento hay más detalles concretos que pueda darte”, dijo.