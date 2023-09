Cami Lattanzio confirmó una bomba sobre Maxi Giudici

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felejercitodelam%2Fstatus%2F1707201288671215989&partner=&hide_thread=false Confirma Cami Lattanzio sus mensajes con Maxi #LAM pic.twitter.com/8y4RomxVAK — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 28, 2023

Acto seguido, Cami se levantó y fue a buscar su celular para que el conductor fuera testigo de lo que Maxi Giudici le escribía y de las llamadas perdidas que le hacía.

"Esto es un montón", disparó el conductor al ver el celular, y ella confesó que él le había dicho hace un tiempo un comentario fuera de lugar, a lo que el ex modelo preguntó y ella contestó: "Si a mi me dicen que soy la tentación de alguien para mí está fuera de lugar".

QUE PASÓ EL DIA ANTERIOR A QUE SEA DE PÚBLICO CONOCIMIENTO LA SEPARACIÓN ENTRE MAXI Y JULIANA

Camila Lattanzio relató: "Juliana me llama y se lo confirmo por teléfono y le digo 'mirá amiga esto fue así', y ella me responde 'negalo no digas nada' y continúa diciendo 'al otro día me levanto con un montón de mensajes diciéndome que ella lo había contado".

"A Maxi lo tengo restringido porque no quiero que me metan. Me llegaron mensajes de toda mi familia", sentenció.