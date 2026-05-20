María Becerra arrasa en Buenos Aires: agotó seis shows y vendió más de 90 mil entradas

El gran momento de María Becerra

El presente de Maria Becerra atraviesa uno de sus puntos más altos. Con una carrera internacional en expansión y una conexión cada vez más fuerte con sus seguidores, la cantante continúa rompiendo récords y sumando hitos en la escena musical latina.

Los seis recitales en Buenos Aires aparecen ahora como uno de los grandes eventos musicales previstos para noviembre, en una etapa donde la artista sigue ampliando su alcance y reafirmando su lugar como una de las figuras más convocantes de la música urbana.