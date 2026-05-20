La inédita decisión de Telefe y El Trece tras la reconciliación de Georgina Barbarossa y Moria Casán

Telefe y El Trece en duplex: un antecedente extremadamente raro en la TV abierta

Las transmisiones en simultáneo entre Telefe y El Trece son una absoluta anomalía en el mercado audiovisual local. Debido a la histórica y feroz competencia por el rating en el prime time y las mañanas, un cruce de estas características solo se reserva para acontecimientos de extrema gravedad social o coberturas de un impacto institucional mayúsculo.

Para encontrar el último antecedente de una emisión conjunta en la TV de aire hay que remontarse al 5 de abril de 2020, bajo el lema “Unidos por Argentina”. En aquella oportunidad, motivados por la emergencia sanitaria global, Telefe, El Trece, América TV, El Nueve, la Televisión Pública y Net TV unificaron sus señales en una transmisión solidaria destinada a la prevención y concientización sobre la pandemia del coronavirus.

Seis años después, la tregua entre dos de las máximas figuras del espectáculo local volverá a romper las barreras de la competencia corporativa.