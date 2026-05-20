La inédita decisión de Telefe y El Trece tras la reconciliación de Georgina Barbarossa y Moria Casán
Los canales, históricos competidores, tomaron una llamativa decisión en el marco del icónico reencuentro de las conductoras.
La televisión argentina se prepara para vivir un hecho sin precedentes en su grilla matutina. Este jueves 21 de mayo de 2026, Georgina Barbarossa y Moria Casán sellarán de manera definitiva su reconciliación a través de una transmisión especial en dúplex que unirá en vivo las pantallas de A la Barbarossa (Telefe) y La mañana con Moria (El Trece).
Tras arrastrar una enemistad de largos años, las divas sorprendieron a la industria al fundirse en un cálido abrazo al comienzo de la gala de los Premios Martín Fierro emitida por Telefe. Tras ese esperado acercamiento en el salón principal, las conductoras redoblaron la apuesta y pactaron este reencuentro que promete hacer historia en la pantalla chica a partir de las 9:30 horas.
"Un reencuentro que va a hacer historia", promocionó el canal de las pelotas a este cruce de mujeres del espectáculo (y señales televisivas) pactado para este jueves.
Telefe y El Trece en duplex: un antecedente extremadamente raro en la TV abierta
Las transmisiones en simultáneo entre Telefe y El Trece son una absoluta anomalía en el mercado audiovisual local. Debido a la histórica y feroz competencia por el rating en el prime time y las mañanas, un cruce de estas características solo se reserva para acontecimientos de extrema gravedad social o coberturas de un impacto institucional mayúsculo.
Para encontrar el último antecedente de una emisión conjunta en la TV de aire hay que remontarse al 5 de abril de 2020, bajo el lema “Unidos por Argentina”. En aquella oportunidad, motivados por la emergencia sanitaria global, Telefe, El Trece, América TV, El Nueve, la Televisión Pública y Net TV unificaron sus señales en una transmisión solidaria destinada a la prevención y concientización sobre la pandemia del coronavirus.
Seis años después, la tregua entre dos de las máximas figuras del espectáculo local volverá a romper las barreras de la competencia corporativa.
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