Juliana Díaz desmintió a Camila Lattanzio por los mensajes de Maxi Giudici: "Otra muerta que no sabe de dónde..."

"Me cansé de escribirte. Hasta te mostré una captura donde Ángel de Brito me preguntó y le dije que no tenías nada que ver, que era todo mentira, ¡y nunca me respondiste!", sentenció Juliana Díaz aludiendo a Camila Lattanzio en Twitter.

"Así que no te vengas a hacer la correcta porque de 'buena amiga' no tuviste nada. Mucha lola nueva pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror! Y, por cierto: tu historia fue cambiando", disparó Díaz.

Ese "algo gravísimo" fue el cuadro de salud que atravesó Maxi Giudici la semana pasada, por el cual necesitó atención médica en el hospital Ramos Mejía, donde permaneció algunas horas internado.

Apenas fue dado de alta el exparticipante de "Gran Hermano" salieron a la luz toda clase de comentarios y reacciones de sus compañeros de ciclo, incluida la "bomba" de Camila Lattanzio.