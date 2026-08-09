Camila Mayan explicó por qué decidió demandar a Alexis Mac Allister: "Si me banqué todas..."

A partir de esa reflexión, tomó la decisión de continuar con el proceso pese a las dificultades que implicaba. “Si me banqué todas estas cosas, ¿por qué me tengo que bancar algo más?”, expresó.

La influencer también hizo referencia a la diferencia de poder que, desde su perspectiva, existe entre ella y la familia de su expareja. Mayan señaló que Mac Allister no solo es un futbolista reconocido y campeón del mundo, sino que además pertenece a una familia vinculada históricamente al fútbol y la política.

En ese sentido, utilizó una particular comparación para explicar cómo se sintió al momento de tomar la decisión de avanzar con el reclamo.

“Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, futbolista, campeón del mundo, que además viene de un familia de futbolistas y políticos y dije ‘uy, yo acá soy una hormiguita al lado de un gigante'. ¿Por eso lo tengo que dejar de hacer?”, planteó.

Camila Mayan, influencer

El mensaje que Cami Mayan quiso transmitir con su decisión

Más allá del aspecto económico, Mayan aseguró que también analizó qué significaría para ella desistir del reclamo por sentirse en una posición de desventaja frente a su expareja.

La influencer explicó que comenzó a cuestionarse qué mensaje estaría transmitiendo si permitía que esa diferencia de poder condicionara su decisión.

“¿Qué mensaje estoy dando o en qué lugar me estoy poniendo si por ser la parte más chiquita dejo de reclamar algo que acá dice que me corresponde? Después de hacer todas estas reflexiones dije, vamos para adelante, lo hago”, expresó.

De esta manera, Mayan decidió avanzar con el proceso judicial iniciado contra el futbolista, una disputa que continúa generando repercusiones públicas mientras ambos reconstruyeron sus vidas por separado después de la ruptura.