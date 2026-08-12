Las fotos de Pablo Lescano con su nieto que sorprendieron a los fans de Damas Gratis
El músico compartió un especial momento junto a Simón, durante el cumpleaños de su hija menor, Marita.
Pablo Lescano volvió a emocionar a sus seguidores con un inesperado momento familiar. El referente de Damas Gratis fue fotografiado junto a su nieto Simón durante el festejo de cumpleaños de Marita, su hija con Cecilia Calafell, y las imágenes rápidamente llamaron la atención de los fanáticos.
La encargada de compartir las postales fue justamente Cecilia Calafell, pareja del músico y madre de Marita. Entre los invitados a la celebración también estuvo Bianca Lescano, la hija mayor de Pablo, quien asistió junto a su pequeño hijo.
Simón nació en abril de 2025 y, desde entonces, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los encuentros familiares. En las fotografías, se puede ver a Lescano muy cariñoso con el niño, a quien alza y llena de mimos cada vez que tiene la oportunidad.
Las primeras fotos de Pablo Lescano con Simón
Aunque en las últimas imágenes volvieron a quedar en evidencia la cercanía y el cariño entre abuelo y nieto, las primeras fotos de Pablo Lescano junto a Simón se conocieron en abril de este año, durante el festejo por el primer cumpleaños del pequeño.
En aquella oportunidad, la familia se reunió para celebrar el primer año de vida de Simón y compartió distintos momentos de una jornada íntima. Desde entonces, el vínculo entre el músico y su nieto se convirtió en uno de los detalles que más ternura genera entre los seguidores de Damas Gratis.
La relación también refleja el buen vínculo que existe entre las distintas generaciones de la familia. En varias oportunidades, los usuarios le preguntaron a Cecilia Calafell por Bianca y la mujer destacó públicamente el cariño que siente por la hija mayor de Lescano y el lugar que ocupa dentro de la familia.
Además, Calafell mantiene una buena relación con Alicia, la madre de Bianca, otro de los aspectos que los seguidores del músico suelen remarcar cuando conocen nuevos detalles de la intimidad familiar.
La reconciliación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell
Las nuevas imágenes también llegan poco después de que Pablo Lescano y Cecilia Calafell se reconciliaran, luego de una breve crisis que había generado comentarios entre sus seguidores.
La pareja volvió a mostrarse públicamente unida y hasta compartió una especie de mini luna de miel durante su estadía acompañando a la Selección argentina en sus últimos partidos del Mundial 2026. Después de la final, ambos aprovecharon para descansar antes del regreso del músico a sus compromisos profesionales.
Ahora, con su agenda nuevamente enfocada en la música, Lescano continúa preparando sus próximos trabajos con Damas Gratis. Mientras tanto, las imágenes junto a Simón volvieron a mostrar una faceta más íntima del artista y generaron una ola de ternura entre sus fanáticos.
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