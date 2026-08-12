Las fotos de Pablo Lescano con su nieto que sorprendieron a los fans de Damas Gratis

La relación también refleja el buen vínculo que existe entre las distintas generaciones de la familia. En varias oportunidades, los usuarios le preguntaron a Cecilia Calafell por Bianca y la mujer destacó públicamente el cariño que siente por la hija mayor de Lescano y el lugar que ocupa dentro de la familia.

Además, Calafell mantiene una buena relación con Alicia, la madre de Bianca, otro de los aspectos que los seguidores del músico suelen remarcar cuando conocen nuevos detalles de la intimidad familiar.

La reconciliación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell

Las nuevas imágenes también llegan poco después de que Pablo Lescano y Cecilia Calafell se reconciliaran, luego de una breve crisis que había generado comentarios entre sus seguidores.

La pareja volvió a mostrarse públicamente unida y hasta compartió una especie de mini luna de miel durante su estadía acompañando a la Selección argentina en sus últimos partidos del Mundial 2026. Después de la final, ambos aprovecharon para descansar antes del regreso del músico a sus compromisos profesionales.

Ahora, con su agenda nuevamente enfocada en la música, Lescano continúa preparando sus próximos trabajos con Damas Gratis. Mientras tanto, las imágenes junto a Simón volvieron a mostrar una faceta más íntima del artista y generaron una ola de ternura entre sus fanáticos.