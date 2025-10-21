Camila Mayan cruzó a Natalie Weber tras las críticas por no hablar de Alexis Mac Allister

Además, la mujer de Mauro Zárate señaló que, pese a los nuevos proyectos de Mayan, "sigue siendo conocida por haber sido la ex de Mac Allister".

"Ella misma contó que le encontró mensajes al jugador con quien hoy es su novia, Ailén Cova. Entonces, a veces le gusta entrar en el juego y a veces no. Es selectiva", expresó.

Lejos de quedarse callada, Camila reafirmando su decisión de poner límites: "No se trata de ser simpática o no. Se trata de elegir cuándo y dónde hablar", subrayó.