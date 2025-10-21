Camila Mayan cruzó a Natalie Weber tras las críticas por no hablar de Alexis Mac Allister
La conductora y panelista de Luzu TV, expareja del futbolista del Liverpool y la Selección Argentina, se defendió y explicó por qué elige con quién hablar sobre su vida privada.
Camila Mayan salió a responderle a Natalie Weber, que la acusó de ser "selectiva" con los medios y de no responder cuando le consultan sobre la relación con su ex, el futbolista Alexis Mac Allister.
La influencer, que desde su separación se consolidó como conductora en Luzu TV, no dejó pasar los comentarios y salió a aclarar su postura: "Me parece rara la connotación negativa. Creo que está bueno que uno elija en qué situaciones quiere hablar y en cuáles no”, expresó en diálogo con LAM. "¿Está mal ser selectiva de cuándo hablar y cuándo no? ¿Uno no lo elige?", afirmó.
En este contexto, Mayan explicó que no se trata de evitar el tema Mac Allister, sino de hacerlo en espacios donde se siente cómoda: "En Patria y Familia, que es mi programa, no tengo problema en hablar de eso porque estoy en un lugar donde me siento bien", sostuvo.
"Lo que no me gusta es que me impongan hablar de algo con alguien que no conozco", dijo, a la vez que reconoció que la exposición no siempre le resulta fácil: "No me duele, pero a veces me incomoda. Me genera inseguridades de 'uy, qué digo, qué no digo, qué cuento, qué no cuento'".
Qué dijo Natalie Weber sobre Camila Mayan
Todo comenzó cuando Natalie Weber opinó sobre la relación de la influencer con la prensa en medio de un debate sobre las "botineras" y sus relaciones: Dudo que quiera ser empática con la prensa. Yo le escribí varias veces y nunca me contestó un mensaje",disparó.
Además, la mujer de Mauro Zárate señaló que, pese a los nuevos proyectos de Mayan, "sigue siendo conocida por haber sido la ex de Mac Allister".
"Ella misma contó que le encontró mensajes al jugador con quien hoy es su novia, Ailén Cova. Entonces, a veces le gusta entrar en el juego y a veces no. Es selectiva", expresó.
Lejos de quedarse callada, Camila reafirmando su decisión de poner límites: "No se trata de ser simpática o no. Se trata de elegir cuándo y dónde hablar", subrayó.
