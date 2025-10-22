Úrsula Corberó compartió cómo crece su pancita y derritió a sus seguidores
La actriz, quien espera su primer hijo con el Chino Darín, compartió una foto con sus fanáticos del momento más importante de su vida. La foto, en esta nota.
Úrsula Corberó compartió con sus seguidores un momento muy especial de su embarazo junto al Chino Darín. En las últimas horas, la actriz publicó una tierna imagen en sus historias de Instagram donde se aprecia claramente su pancita. “HUHUHU”, escribió junto a la foto, mostrando toda su ilusión por esta nueva etapa.
El embarazo fue anunciado el 9 de septiembre, cuando Corberó compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se la ve con un vestido blanco y la mano apoyada sobre su vientre, acompañada por la frase “Esto no es IA”. Tras casi diez años juntos, la pareja optó por dar la noticia de manera directa y espontánea, sin recurrir a comunicados oficiales ni declaraciones formales.
La publicación tuvo una respuesta inmediata en redes sociales: Chino Darín replicó la foto en sus historias, sumando emojis de corazones y caritas felices. Entre las felicitaciones de colegas y amigos del medio, se destacaron mensajes de Emilia Mernes, Lali Espósito, Dolores Fonzi y Zaira Nara.
Uno de los saludos más emotivos fue el de Florencia Bas, madre de Chino Darín, quien escribió: “Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres”.
Úrsula Corberó disfrutó de una tarde tranquila en Buenos Aires
Durante su paso por Argentina, la actriz fue vista en una cafetería del barrio de Colegiales, en una agradable tarde de primavera. Con un conjunto informal en tonos oscuros, saboreó un licuado de frutas y compartió una charla con su grupo de amigos. Su elección de vestimenta reflejó un estilo cómodo y urbano, ideal para pasear.
La salida se mantuvo en un perfil bajo, sin presencia de cámaras ni declaraciones a la prensa. La actriz se mostró relajada y serena, en sintonía con la etapa personal que está viviendo. Su visita a Buenos Aires coincidió con el avance de su embarazo, y aunque no se confirmó si permanecerá en el país por más tiempo, su presencia despertó la atención y los comentarios de sus seguidores.
