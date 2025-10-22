Sancionaron a participante de MasterChef que no cocinó: directo a la gala de eliminación

La noticia fue recibida con preocupación y apoyo por sus compañeros, quienes le enviaron un mensaje de aliento unificado desde el estudio: "Te queremos, Momi. Vamos, Momi", gritaron entre aplausos.

Quién es el rockero que ingresó por Pablo Lescano a MasterChef Celebrity

Tras la sorpresiva eliminación del boxeador "Roña" Castro y la inesperada renuncia de Pablo Lescano, la producción de MasterChef Celebrity Argentina encontró un reemplazo proveniente del mundo de la música, pero en un género completamente opuesto a la cumbia villera.

Se trata de Walas, el líder y cantante de la icónica banda de rock argentina Massacre, quien este lunes hizo su ingreso al reality culinario para sorpresa de participantes y televidentes.

La conductora Wanda Nara fue la encargada de presentar al nuevo concursante ante el jurado y sus compañeros. "Vivimos la eliminación de Roña, pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”, anunció.