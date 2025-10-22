Sancionaron a participante de MasterChef que no cocinó: directo a la gala de eliminación
Una de las concursantes del reality de Telefe no se presentó al desafío del día y la producción no tuvo piedad: decidió nominarla.
El programa de MasterChef Celebrity de este martes comenzó con una baja sorpresiva, ya que una participante faltó a la gala, por lo que pasó de forma directa a formar parte de los nominados.
Se trata de Momi Giardina, no pudo presentarse al desafío del día, una ausencia que la producción resolvió con una sanción directa: el pase inmediato a la temida Gala de Eliminación del domingo.
Wanda Nara, al iniciar el programa frente a los participantes, explicó la situación y reveló la razón de la ausencia. "Bueno, chicos, como verán hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá. Está enferma, tiene fiebre. Por eso, Momi, te mandamos un beso, cuidate mucho", indicó.
La conductora de Telefe dejó en claro que, aunque la ausencia fue por motivos de salud, el reglamento es estricto: "Entonces pasa directamente a la gala de eliminación".
Esto significa que Giardina no pudo competir por la salvación y tendrá que jugarse su permanencia en la cocina más famosa del país este fin de semana.
La noticia fue recibida con preocupación y apoyo por sus compañeros, quienes le enviaron un mensaje de aliento unificado desde el estudio: "Te queremos, Momi. Vamos, Momi", gritaron entre aplausos.
Quién es el rockero que ingresó por Pablo Lescano a MasterChef Celebrity
Tras la sorpresiva eliminación del boxeador "Roña" Castro y la inesperada renuncia de Pablo Lescano, la producción de MasterChef Celebrity Argentina encontró un reemplazo proveniente del mundo de la música, pero en un género completamente opuesto a la cumbia villera.
Se trata de Walas, el líder y cantante de la icónica banda de rock argentina Massacre, quien este lunes hizo su ingreso al reality culinario para sorpresa de participantes y televidentes.
La conductora Wanda Nara fue la encargada de presentar al nuevo concursante ante el jurado y sus compañeros. "Vivimos la eliminación de Roña, pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”, anunció.
