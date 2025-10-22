Filtraron el apodo que las "primeras damas" de la Selección le pusieron a Wanda Nara: cómo le dicen
Luego del mensaje que la conductora de MasterChef le habría mandado a Enzo Fernández, las esposas de los futbolistas la repudiaron. Conocé su nuevo apodo.
La relación de Wanda Nara con el círculo íntimo de las esposas de los jugadores de la Selección Argentina se ha tensado notablemente, especialmente tras la difusión del supuesto mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández. Según trascendió, Valentina Cervantes, pareja del mediocampista, habría compartido esta información con el grupo privado de las "primeras damas".
La reacción de las demás mujeres del círculo no se hizo esperar: rápidamente le manifestaron su descontento a Nara y "le echaron la bronca por la situación" que, cabe recordar, es la misma que Nara le critica a la China Suárez.
La repercusión del caso y un apodo revelador
Mientras continúan apareciendo detalles en torno a la cuestión, en el programa Pasó en América se dio a conocer el particular apodo que le ha puesto el grupo a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Ailén Bechara explicó en el programa la fuerte repercusión que genera la presencia de Wanda Nara en el entorno de las esposas de los jugadores de la Selección: “Cada vez que hablamos de Wanda a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, opinar y contar".
La panelista detalló la situación ocurrida durante un reciente partido del equipo de la Scaloneta en el país, revelando el código utilizado en el grupo: “Lo que me están costando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron 'Tatiana a la vista'. Las administradoras del grupo son varias”. Este apodo es, al parecer, el nombre clave que le han asignado a la mediática.
Bechara cerró su aporte con la revelación de la estrategia que las esposas de los futbolistas acordaron aplicar ante la presencia de la empresaria. La orden que se envió dentro del chat grupal fue la de evitar cualquier tipo de interacción.
Según la panelista, el mensaje dentro del círculo fue el de: "Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo". De esta forma, el grupo de parejas de los seleccionados busca mantener a Wanda Nara completamente aislada de su círculo social.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario