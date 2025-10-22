Filtraron el apodo que las "primeras damas" de la Selección le pusieron a Wanda Nara: cómo le dicen

Bechara cerró su aporte con la revelación de la estrategia que las esposas de los futbolistas acordaron aplicar ante la presencia de la empresaria. La orden que se envió dentro del chat grupal fue la de evitar cualquier tipo de interacción.

Según la panelista, el mensaje dentro del círculo fue el de: "Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo". De esta forma, el grupo de parejas de los seleccionados busca mantener a Wanda Nara completamente aislada de su círculo social.