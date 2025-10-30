Camila Mayan presentó su línea de maquillajes... ¿con indirecta para Alexis Mac Allister?
La influencer lanzó su marca y eligió un nombre que muchos vincularon con su expareja, quien se convirtió en padre con quien era su amiga.
Atrás quedó la historia con Alexis Mac Allister y todo lo que eso implicó. Tras la ruptura, Camila Mayan decidió dar vuelta la página, dejar Inglaterra y volver a la Argentina para apoyarse en los suyos. En ese tiempo de reconstrucción personal, empezó a pensar cómo reinventarse y qué rumbo quería darle a su vida.
El cambio fue más profundo de lo que imaginaba. Poco a poco, Cami se metió en el mundo de la moda y las redes, empezó a trabajar como modelo e influencer y hasta se sumó al streaming Patria y familia (Luzu TV). Así fue como, sin planearlo, comenzó a construir su propio camino y a ganar visibilidad. En medio de ese crecimiento, se animó a concretar un sueño que venía postergando: lanzar su línea de maquillajes.
Con mucha emoción, Mayan anunció este jueves, 30 de octubre el nacimiento de su marca y reveló su nombre: “Amís”. El detalle generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, que no tardaron en relacionarlo con su historia pasada. “Qué golazo, Cami”, “¿Cómo le vas a poner Amís? Jajaja, siempre Club Atlético Cami Mayan”, “Qué sufran, Cami”, fueron algunos de los mensajes más filosos que se leyeron en redes.
El tema no tardó en volverse tendencia. Es que, poco después de la separación, Mac Allister blanqueó su romance con Ailén Cova, una amiga de la infancia de Camila. Con el correr del tiempo se supo que esa historia habría comenzado antes de la ruptura, y muchos interpretaron el nombre “Amís” como una respuesta elegante y cargada de ironía. Aunque ella nunca lo confirmó, sus fans lo tomaron como un gesto de empoderamiento y superación.
Hoy en día Cami, dejó atrás su pasado y disfruta de este presente profesional que refleja su nueva etapa personal. Su línea de maquillajes —con rubores líquidos, lip oils e iluminadores— ya está disponible, marcando el comienzo de una versión renovada de sí misma: libre, fuerte y enfocada en seguir creciendo.
