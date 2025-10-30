Camila Mayan presentó su línea de maquillajes... ¿con indirecta para Alexis Mac Allister?

El cambio fue más profundo de lo que imaginaba. Poco a poco, Cami se metió en el mundo de la moda y las redes, empezó a trabajar como modelo e influencer y hasta se sumó al streaming Patria y familia (Luzu TV). Así fue como, sin planearlo, comenzó a construir su propio camino y a ganar visibilidad. En medio de ese crecimiento, se animó a concretar un sueño que venía postergando: lanzar su línea de maquillajes.