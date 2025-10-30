Le comió la boca: así fue el beso en vivo entre Yanina Latorre y Fede Bal

El conductor, visiblemente indignado, cerró el tema aconsejándoles: "No digas más eso, vayan al psicólogo los dos".

La respuesta de Carmen Barbieri a Mario Pergolini

La madre del actor no tardó en responder a los comentarios de Pergolini desde su programa en El Nueve, en un fragmento que fue mostrado en Ya Fue todo, el stream de Jotax Digital. La conductora se refirió al consejo de Pergolini sobre la terapia, respondiendo con ironía: "Estamos yendo al psicólogo, pero no nos resulta como a él".

La crítica de Barbieri no se detuvo ahí, sino que arremetió directamente contra el desempeño de Mario Pergolini al aire: "Pergolini tiene a su mujer que es psicóloga y a su hijo también y no le sirve para nada, ¿viste lo que es Pergolini? Usó un humor maltratador en la entrevista con Fede".

barbieri pergolini

Barbieri dejó en claro su desaprobación por la performance del conductor: "Lo vi el programa, me gustó mucho, aunque lo único que no me gustó fue él".

De esta manera, Carmen Barbieri se sumó a las críticas ya expresadas por otros periodistas del medio respecto a Otro Día Perdido.

Laura Ubfal había previamente resaltado que le "aburren" las entrevistas de Pergolini, ya que considera que no indaga sobre aspectos nuevos o situaciones poco conocidas de la vida de sus invitados. Por su parte, Chiche Gelblung también lanzó una crítica letal, sosteniendo que "ese programa no es el fuerte de Pergolini, es un programa más. Lo hacía mejor Wainraich".