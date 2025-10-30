Le comió la boca: así fue el beso en vivo entre Yanina Latorre y Fede Bal
Al cierre de su entrevista en Sálvese Quien Pueda (América), el mediático hijo de Carmen Barbieri protagonizó un candente momento con la conductora.
Fede Bal fue el invitado de lujo a la emisión de "Sálvese quien pueda" (América) de este jueves, donde protagonizó un intenso momento con Yanina Latorre, la conductora del ciclo. Inesperadamente, ambos cerraron la salida al aire con un beso que no tardó en viralizarse en redes sociales.
Conocido por sus dotes conquistadores, el actor demostró ser un buen besador ante las cámaras de América: "Olés bien", le dijo Yanina, tras un besazo que se extendió algunos segundos, generando todo tipo de comentarios por parte de los panelistas y de los internautas que vieron el video en redes sociales.
Carmen Barbieri destrozó a Pergolini por su reacción a una confesión de Fede Bal
Recientemente, Fede Bal fue el protagonista de una nota polémica tras su visita a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini. El actor sorprendió al aire al confesar el particular apodo que le ha puesto a su madre, Carmen Barbieri: "Yo digo que es mi noviecita".
La declaración generó una inmediata reacción de incomodidad por parte de Pergolini. "No, bueno, no, eso es mucho, mucho, mucho. Es raro Fede... ¿Sabés que esto va a salir mañana en los portales?", advirtió el conductor. Lejos de retractarse, Bal reafirmó sus palabras: "¿Está mal lo que dije? Pero es mi noviecita. Es mía y de nadie más. Es la mejor mujer del mundo. Dejame amarla y decirle que es mi noviecita".
El conductor, visiblemente indignado, cerró el tema aconsejándoles: "No digas más eso, vayan al psicólogo los dos".
La respuesta de Carmen Barbieri a Mario Pergolini
La madre del actor no tardó en responder a los comentarios de Pergolini desde su programa en El Nueve, en un fragmento que fue mostrado en Ya Fue todo, el stream de Jotax Digital. La conductora se refirió al consejo de Pergolini sobre la terapia, respondiendo con ironía: "Estamos yendo al psicólogo, pero no nos resulta como a él".
La crítica de Barbieri no se detuvo ahí, sino que arremetió directamente contra el desempeño de Mario Pergolini al aire: "Pergolini tiene a su mujer que es psicóloga y a su hijo también y no le sirve para nada, ¿viste lo que es Pergolini? Usó un humor maltratador en la entrevista con Fede".
Barbieri dejó en claro su desaprobación por la performance del conductor: "Lo vi el programa, me gustó mucho, aunque lo único que no me gustó fue él".
De esta manera, Carmen Barbieri se sumó a las críticas ya expresadas por otros periodistas del medio respecto a Otro Día Perdido.
Laura Ubfal había previamente resaltado que le "aburren" las entrevistas de Pergolini, ya que considera que no indaga sobre aspectos nuevos o situaciones poco conocidas de la vida de sus invitados. Por su parte, Chiche Gelblung también lanzó una crítica letal, sosteniendo que "ese programa no es el fuerte de Pergolini, es un programa más. Lo hacía mejor Wainraich".
