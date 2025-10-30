María Becerra se prepara para lanzar "Quimera", su nuevo disco: "Es un viaje personal"
La artista mostrará su lado más íntimo en un proyecto narrado por cuatro personajes. Enterate de su nuevo proyecto acá.
A través de su cuenta de Instagram, María Becerra reveló la portada de su nuevo álbum “Quimera”. En la imagen se la ve en primer plano, mientras cuatro manos diferentes en las que simbolizan a sus alter egos Shanina, Maite, Gladys y Jojo, se posan sobre su rostro, representando las distintas facetas de la artista.
Con este posteo, "la Nena de Argentina" anunció que lanzará su nuevo disco en el marco de una nueva etapa musical, que presentará el año que viene con un show 360° en el estadio Monumental, una propuesta que promete marcar un antes y un después en su carrera.
En la publicación, la cantante contó que este proyecto verá la luz el 20 de noviembre, “después de casi tres años”. Y agregó: “Por fin van a poder escuchar este proyecto en el que tanto venimos trabajando”, entusiasmada por todo lo que viene.
Además, adelantó el trasfondo emocional de la obra: “Estos personajes me ayudaron a sanar en el camino, un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mí”. Para quienes deseen acceder antes al estreno, el pre-save del álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
María Becerra podrá seguir usando su apodo "La Nena de Argentina"
La cuenta fandom de María Becerra compartió un mensaje que generó tranquilidad entre sus seguidores: “Tras los rumores que compartimos recientemente, José Levy finalmente salió a aclarar que María Becerra está autorizada a hacer uso de su apodo ‘La Nena de Argentina’. Todavía no tenemos información sobre el pago de regalías, sin embargo, agradecemos a José por la aclaración”.
De esta manera, se confirmó que la artista puede seguir utilizando su característico apodo sin inconvenientes legales.
