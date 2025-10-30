María Becerra se prepara para lanzar "Quimera", su nuevo disco: "Es un viaje personal"

Embed - JOJO on Instagram: "QUIMERA 20 DE NOVIEMBRE mi nuevo álbum. después de casi tres años por fin van a poder escuchar este proyecto en el que tanto venimos trabajando. con shanina, jojo, maite y gladys: estos personajes que tanto me ayudaron a sanar en el camino. un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mi pre-save ya disponible en todas las plataformas (link en bio)" View this post on Instagram A post shared by JOJO (@mariabecerra)

María Becerra podrá seguir usando su apodo "La Nena de Argentina"

La cuenta fandom de María Becerra compartió un mensaje que generó tranquilidad entre sus seguidores: “Tras los rumores que compartimos recientemente, José Levy finalmente salió a aclarar que María Becerra está autorizada a hacer uso de su apodo ‘La Nena de Argentina’. Todavía no tenemos información sobre el pago de regalías, sin embargo, agradecemos a José por la aclaración”.