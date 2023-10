Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan en Punta del Este

"Lo estamos planeando para marzo, pero estamos muy tranquilos", contó Ángel de Brito sobre la charla que mantuvo con Cande.

Se casan Cande Tinelli y Coti Sorokin

Por otro lado, Yanina Latorre aseguró que no le tiene fe a la pareja y hasta puso en duda que sigan juntos para la fecha en la que será la boda. “Él es muy celoso, tóxico, no la deja juntarse con las amigas... una vez la había dejado encerrada en el departamento para que no saliera”, lanzó.