Candelaria Tinelli apostó a un tratamiento capilar con células madre y sorprendió con su nueva imagen
La modelo e influencer impactó en redes al mostrar un renovado cambio de imagen que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
Candelaria Tinelli volvió a generar repercusión en redes sociales luego de compartir una transformación estética que no pasó inadvertida entre sus seguidores. Siempre ligada a los cambios de look, esta vez sorprendió al dejar de lado su clásico cabello oscuro para inclinarse por una imagen mucho más clara y delicada.
Desde su cuenta de Instagram, mostró el resultado de su nueva apuesta capilar: un rubio claro parejo y un peinado lacio que resalta sus facciones y le aporta un estilo sofisticado. Además, reveló parte del proceso detrás de esta renovación al escribir: “Tratamiento de células madres”, haciendo referencia al procedimiento elegido para recuperar y fortalecer su pelo.
Otro aspecto que llamó la atención fue el contraste entre el nuevo tono de cabello y sus cejas oscuras, definidas y marcadas, un detalle que terminó de darle personalidad al cambio de imagen.
Pero más allá del universo fashion y las redes, Cande también atraviesa un gran momento personal vinculado a otra de sus grandes pasiones: la equitación. Hace pocos días se consagró ganadora en su categoría durante el Montana Farm Masters 2026 junto a su yegua Caruscha.
La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino viene dedicándole gran parte de su tiempo al salto ecuestre, disciplina en la que encontró un espacio de conexión y disfrute lejos de la exposición mediática.
Las imágenes tomadas por Zequi Gasparini durante la competencia reflejaron su concentración en plena pista y el sólido vínculo con Caruscha, que logró superar cada obstáculo con precisión.
Tras quedarse con el primer puesto en la categoría amateur, Cande celebró abrazando a su yegua en una escena cargada de emoción. En sus redes también compartió parte de esa alegría con frases como: “Permiso, queremos ganar” y luego “Sacadas. Qué placer esta loca”, dejando ver la felicidad que vivió durante la jornada.
Además, aprovechó para destacar el clima de compañerismo del certamen y etiquetó a @luligorosito, otra de las participantes del evento realizado en Montana Farm.
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