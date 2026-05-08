Candelaria Tinelli apostó a un tratamiento capilar con células madre y sorprendió con su nueva imagen

La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino viene dedicándole gran parte de su tiempo al salto ecuestre, disciplina en la que encontró un espacio de conexión y disfrute lejos de la exposición mediática.

Cande Tinelli ganó una competencia de salto ecuestre

Las imágenes tomadas por Zequi Gasparini durante la competencia reflejaron su concentración en plena pista y el sólido vínculo con Caruscha, que logró superar cada obstáculo con precisión.

Tras quedarse con el primer puesto en la categoría amateur, Cande celebró abrazando a su yegua en una escena cargada de emoción. En sus redes también compartió parte de esa alegría con frases como: “Permiso, queremos ganar” y luego “Sacadas. Qué placer esta loca”, dejando ver la felicidad que vivió durante la jornada.

Además, aprovechó para destacar el clima de compañerismo del certamen y etiquetó a @luligorosito, otra de las participantes del evento realizado en Montana Farm.