Candela Arizaga posteó una foto con Facundo Moyano y reavivó su vínculo tras el escándalo
Luego del escándalo que se volvió viral en redes sociales, la influencer posteó una foto con el ex legislador y reavivó los rumores de romance. Conocé los detalles de la causa.
En el marco de las repercusiones mediáticas producidas tras el episodio que la involucra junto a Facundo Moyano, la modelo Candela Arizaga volvió a utilizar su perfil personal en la plataforma Instagram para expresarse de manera pública. La influencer compartió una serie de historias en la red social destinadas a responder a las versiones que circularon en los medios de comunicación y en el entorno virtual respecto de su vida personal durante la vigencia de la investigación judicial.
Una de las primeras imágenes que difundió fue la captura de una gráfica emitida por la señal televisiva TN, donde se detallaba una nómina de traslados al exterior realizados por la joven junto a sus respectivas fechas. Ante los comentarios y cuestionamientos surgidos en las plataformas digitales, la modelo reaccionó de forma directa mediante una publicación sobre la pantalla.
Frente a las especulaciones generadas por la difusión de sus itinerarios de viaje, Arizaga rechazó las críticas del público y justificó las salidas al extranjero redactando: “Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y en familia. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios”.
Posteriormente, la joven prosiguió compartiendo material gráfico perteneciente a su relación afectiva con el exlegislador. Entre las publicaciones difundidas, incluyó una fotografía donde se la observa abrazada al dirigente gremial durante un recorrido turístico realizado en el parque temático Disneyland París.
Sumado a la imagen de la pareja en Europa, la influencer publicó una placa de fondo oscuro con un texto enfocado en el círculo cercano del referente político. El escrito aludía a la visibilización de la pareja y a otras supuestas vinculaciones sentimentales, manifestando: “La subo acá porque no quiero que me escondan más y que, de paso, 'sus otras novias' lo vean”, agregando sobre la misma imagen la aclaración textual "humor" para matizar el tono de sus afirmaciones.
Por su parte, la conducta adoptada por Moyano contrasta de manera directa con la actividad digital de Arizaga. El dirigente optó por mantener una postura de hermetismo en sus perfiles oficiales, evitando realizar declaraciones o publicaciones en respuesta a las imágenes difundidas por la modelo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario