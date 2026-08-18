Candela Arizaga posteó una foto con Facundo Moyano y reavivó su vínculo tras el escándalo

Sumado a la imagen de la pareja en Europa, la influencer publicó una placa de fondo oscuro con un texto enfocado en el círculo cercano del referente político. El escrito aludía a la visibilización de la pareja y a otras supuestas vinculaciones sentimentales, manifestando: “La subo acá porque no quiero que me escondan más y que, de paso, 'sus otras novias' lo vean”, agregando sobre la misma imagen la aclaración textual "humor" para matizar el tono de sus afirmaciones.