Facundo Moyano con Moria Casán: "A Candela la vi fiambre"
En un tenso mano a mano televisivo, el exdiputado Facundo Moyano rompió el silencio con Moria Casán. Habló del dramático episodio y negó los delitos.
Tras llegar con más de una hora de demora al ciclo televisivo, Facundo Moyano sorprendió con un fuerte descargo en vivo con Moria Casán. El dirigente aprovechó el espacio para defenderse de las graves acusaciones en su contra y detallar la dramática situación de salud que atravesó su expareja recientemente.
El dramático relato de Facundo Moyano y sus fuertes acusaciones contra la policía
Visiblemente exaltado y en clave mística, el exdiputado confesó que rezó por la vida de Candela Arizaga, asegurando que la joven tuvo una experiencia cercana a la muerte. "Yo lloré anoche. La quiero mucho a Candela y ella casi se muere. Yo la vi fiambre", relató ante la atenta escucha de la conductora, quien optó por dejarlo hacer su catarsis sin interrupciones.
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Durante la entrevista, el dirigente sindical negó rotundamente haber ejercido violencia de género o haber retenido a su expareja contra su voluntad. En su versión de los hechos, sostuvo que la joven atravesó un brote psicótico y que "había otra cosa adentro de Candela". Además, desmintió categóricamente que en el expediente judicial exista alguna declaración de ella mencionando el consumo de cocaína o una privación ilegítima de la libertad.
Lejos de calmar las aguas, Moyano apuntó directamente contra las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo. El dirigente denunció públicamente a un efectivo de la Comisaría 13A, acusándolo de abuso de autoridad. "Me pegó porque es un cobarde y es un corrupto", disparó indignado, reafirmando su inocencia y asegurando contar con todas las pruebas necesarias para demostrar que no cometió ninguno de los delitos que se le endilgan.
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