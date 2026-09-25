Facundo Moyano con Moria Casán: "A Candela la vi fiambre"

Lejos de calmar las aguas, Moyano apuntó directamente contra las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo. El dirigente denunció públicamente a un efectivo de la Comisaría 13A, acusándolo de abuso de autoridad. "Me pegó porque es un cobarde y es un corrupto", disparó indignado, reafirmando su inocencia y asegurando contar con todas las pruebas necesarias para demostrar que no cometió ninguno de los delitos que se le endilgan.