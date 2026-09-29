Filtran los chats privados entre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras la ruptura

Ante ese planteo, Eva Bargiela defendió su decisión de trabajar y recordó el apoyo que le había brindado a Moyano durante la relación, incluso frente a las críticas que recibió por estar a su lado.

"Yo te banqué en tu carrera siempre. Me banqué que me puteen por vos, por tu hermano, por tu papá y nunca me quejé ni me pesó. Porque lo hice por amor", se puede leer en el chat.

La discusión continuó y la modelo respondió con ironía ante la posibilidad de que su incorporación al programa televisivo fuera señalada como uno de los motivos del conflicto entre ambos.

"Claro, es mi culpa por ir al Bailando", lanzó Bargiela.

Por su parte, el dirigente hizo referencia a las constantes discusiones que continuaban protagonizando incluso después de haber terminado la relación. "No podemos dejar de discutir separados", señaló.

El intercambio terminó con una decisión contundente por parte de Eva Bargiela. Después de aquella conversación, la modelo optó por bloquear a Facundo Moyano, poniendo fin al contacto en medio de un divorcio que volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse los chats.