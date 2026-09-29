Filtran los chats privados entre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras la ruptura
Se conocieron conversaciones privadas que mantuvieron durante la crisis de pareja y que habrían tenido un papel clave en el final del matrimonio.
A casi tres años de la ruptura entre Eva Bargiela y Facundo Moyano, aparecieron conversaciones privadas que permiten conocer cómo eran los intercambios entre ambos mientras avanzaban hacia el divorcio. Yanina Latorre mostró los mensajes y reveló que, después de una fuerte discusión, la modelo tomó la decisión de bloquear a quien entonces todavía era su marido.
La información salió a la luz en medio de las repercusiones que generó la polémica entrevista que el exdiputado mantuvo con Moria Casán. Fue entonces cuando la conductora de SQP decidió exhibir las capturas y reconstruir parte de lo ocurrido entre la expareja durante los últimos meses de su relación.
Los mensajes corresponden a octubre de 2023, momento en el que Bargiela y Moyano ya se encontraban separados y transitaban el camino hacia el divorcio. En uno de los intercambios, la modelo hizo referencia a sus intentos por preservar el vínculo que habían construido.
"Hice todo lo imposible para que no se destruya todo lo hermoso que teníamos", expresó Eva en uno de los mensajes.
La respuesta de Facundo Moyano apuntó directamente a una de las decisiones laborales que había tomado su entonces esposa. "Tanto que te metiste en el Bailando por un Sueño", le recriminó en referencia a su participación en Bailando 2023.
Ante ese planteo, Eva Bargiela defendió su decisión de trabajar y recordó el apoyo que le había brindado a Moyano durante la relación, incluso frente a las críticas que recibió por estar a su lado.
"Yo te banqué en tu carrera siempre. Me banqué que me puteen por vos, por tu hermano, por tu papá y nunca me quejé ni me pesó. Porque lo hice por amor", se puede leer en el chat.
La discusión continuó y la modelo respondió con ironía ante la posibilidad de que su incorporación al programa televisivo fuera señalada como uno de los motivos del conflicto entre ambos.
"Claro, es mi culpa por ir al Bailando", lanzó Bargiela.
Por su parte, el dirigente hizo referencia a las constantes discusiones que continuaban protagonizando incluso después de haber terminado la relación. "No podemos dejar de discutir separados", señaló.
El intercambio terminó con una decisión contundente por parte de Eva Bargiela. Después de aquella conversación, la modelo optó por bloquear a Facundo Moyano, poniendo fin al contacto en medio de un divorcio que volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse los chats.
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