Joaquín Levinton viajó a Córdoba en medio de la denuncia y sorprendió la reacción de los pasajeros

El líder de Turf publicó un video grabado desde el avión en el que se observa a varios pasajeros reaccionando al verlo. Lejos de pasar inadvertido, Levinton recibió gritos de apoyo de algunas de las personas que compartían el vuelo con él. “¡Vamos Turf!” y “¡Te amo, Joaco!”, se escucha decir a algunos pasajeros mientras el músico aparece en primer plano. Levinton respondió con una sonrisa y les arrojó un beso antes de continuar con el viaje.