Joaquín Levinton viajó a Córdoba en medio de la denuncia y sorprendió la reacción de los pasajeros
El cantante de Turf tomó un vuelo rumbo a Córdoba para cumplir con un show y registró el particular momento que vivió cuando algunos pasajeros lo reconocieron.
Joaquín Levinton continúa con su agenda profesional mientras enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual y amenazas. Este viernes, el cantante viajó a Córdoba junto a Turf para presentarse en el Oktoberfest de Villa General Belgrano y, durante el vuelo, vivió una situación que decidió mostrar en sus redes sociales.
El líder de Turf publicó un video grabado desde el avión en el que se observa a varios pasajeros reaccionando al verlo. Lejos de pasar inadvertido, Levinton recibió gritos de apoyo de algunas de las personas que compartían el vuelo con él. “¡Vamos Turf!” y “¡Te amo, Joaco!”, se escucha decir a algunos pasajeros mientras el músico aparece en primer plano. Levinton respondió con una sonrisa y les arrojó un beso antes de continuar con el viaje.
El posteo de Joaquín Levinton tras la reacción de los pasajeros en el avión a Córdoba
Poco antes, el cantante también había compartido una fotografía desde el avión y un mensaje dirigido a quienes le manifestaron su respaldo durante los últimos días. “¡Mil gracias a todos los que me apoyaron con tanto cariño! ¡Los quiero mucho!”, escribió junto a un corazón rojo.
La escena se produjo apenas unos días después de que se conociera la denuncia presentada contra Levinton. Una mujer de 39 años lo denunció por presunto abuso sexual, violencia psicológica y amenazas, y aseguró que había mantenido un vínculo con el músico durante varios años. La causa se encuentra bajo investigación judicial y las acusaciones no implican una condena ni determinan responsabilidad penal.
El propio Levinton negó las acusaciones y sostuvo públicamente que se trata de una situación que lo afecta profundamente. También afirmó que está a disposición de la Justicia y que no tiene nada que ocultar.
Mientras el caso continúa su curso en la Justicia, el cantante mantiene sus compromisos profesionales. En Córdoba, Turf tenía previsto presentarse en el Oktoberfest de Villa General Belgrano, y fue precisamente durante el traslado hacia esa provincia cuando Levinton decidió registrar la particular reacción de quienes viajaban junto a él.
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