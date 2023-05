Candelaria Tinelli habló sobre su cuadro de bulimia

En referencia a una publicación en redes respecto a su salud, Candelaria Tinelli explicó: "Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermedad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice porque me parecía que estaba bueno mostrar que a mí también me pasa. También poder contarlo y que no sea un tabú el tema de la salud mental. Que se animen a hablar".