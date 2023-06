La importante decisión de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin en medio de su reconciliación

En medio de la reconciliación, la influencer fue compartiendo fotos de las hermosas playas y del lujoso hotel en donde se está hospedando con Coti, quien se encuentra de gira por España e invitó a su amada para unos días de relax.

coti sorokin cande tinelli

En ese contexto, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que la pareja está pensando en irse a vivir juntos a Madrid.

“Entraron a un edificio súper lindo y fueron a ver un departamento, me cuentan que él le decía a Cande que el precio estaba bien, todo esto pasó en el barrio Salamanca”, contó.

Y agregó: “Yo no se si el le mostró una propiedad a ella o fueron juntos a ver una nueva propiedad, esto que te cuento pasó en las calles Claudio Coelho y Goya, entre Goya y Jorge Juan, es el barrio más caro de Madrid”,

“Ella le preguntaba a él qué le parecía el departamento, no los vieron de la mano pero si juntos, fueron por lo menos tres veces a ver esa propiedad”, dijo Etchegoyen.

Y cerró con una filosa pregunta: “Recordemos que la última pareja de Cande fue Santiago Urrutia, y según lo que me contaron no termino nada bien eso, pero no voy a profundizar. ¿Será que Cande y Coti tienen planificada su nueva vida europea? Lo que está más que claro es su reconciliación”.