Canela reveló que fue abusada cuando era chica: "Tenía que dar testimonio"
Durante una entrevista con Luis Novaresio, Gigliola Zecchin compartió por primera vez una dura experiencia que vivió en Italia durante su niñez.
A sus 82 años, Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, ha hecho la confesión más impactante de su carrera pública. En una entrevista con Luis Novaresio en el canal A24, la exconductora de televisión y escritora reveló que sufrió abuso en su infancia en Italia, un trauma que mantuvo en silencio durante toda su vida. “Yo fui abusada, nunca lo pude contar hasta ahora”, dijo, explicando que decidió hablar para dar voz a quienes no pueden hacerlo.
Canela detalló que el recuerdo del abuso surgió a través de la escritura. "Simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir", expresó. La autora describió el contexto en el que ocurrió el hecho: los "ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese". Con estremecimiento, recordó que la manera en que lo cuenta "tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos".
El horror que le quedó grabado en la memoria
La escritora confesó que nunca sintió la necesidad de contar lo que le había sucedido. "Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona", confesó. Recordó con detalle los elementos de aquel revulsivo episodio. “Tengo muy presente lo siniestro de ese lugar: las gallinas, un gallo que las perseguía, el olor a cebolla. Todo lo tengo grabado”, relató.
Al ser consultada por Novaresio sobre qué le diría hoy al hombre que la abusó, Canela respondió con sinceridad: "Le pediría que se arrodillase y me pidiera perdón. ¿Lo perdonaría? No lo sé".
La vida de Canela desde su llegada a Argentina
La vida de Gigliola Zecchin estuvo marcada desde sus inicios por la precariedad. Nació en Vicenza, Italia, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de su padre, su madre emigró a Argentina con sus hijos en 1951, donde se instalaron en Córdoba. "Cuando llegamos, para nosotros esto era América. No sabíamos que era la Argentina", evocó Zecchin.
La multifacética carrera de Canela comenzó en 1962 como locutora nacional y la llevó a destacarse en el periodismo cultural, la literatura infantil y la producción audiovisual. Condujo ciclos emblemáticos como Buenas tardes, mucho gusto, En casa de Canela, y La luna de Canela. Además, lideró el programa El periodismo que viene en Canal 13-TN, un espacio dedicado a estudiantes avanzados de Comunicación Social.
En el ámbito editorial, fue directora del Departamento de Literatura para Niños y Jóvenes en Editorial Sudamericana, donde editó más de 250 títulos. Como autora, ha publicado cerca de 30 libros para niños y 5 para adultos.
Reconocida por su extensa trayectoria, Canela ha recibido la Orden de Caballero del Gobierno Italiano, la Medalla de Oro de la Ciudad de Vicenza, y varios premios Martín Fierro, entre otros galardones.
Actualmente, a sus 82 años, se ha dedicado a la poesía. Su próximo libro, Caja Dolora, explora el dolor femenino, una elección que ella misma explicó: "Le quise poner el femenino al dolor, porque somos nosotras las que parimos con dolor".
