Canela reveló que fue abusada cuando era chica: "Tenía que dar testimonio"

La vida de Canela desde su llegada a Argentina

La vida de Gigliola Zecchin estuvo marcada desde sus inicios por la precariedad. Nació en Vicenza, Italia, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de su padre, su madre emigró a Argentina con sus hijos en 1951, donde se instalaron en Córdoba. "Cuando llegamos, para nosotros esto era América. No sabíamos que era la Argentina", evocó Zecchin.

La multifacética carrera de Canela comenzó en 1962 como locutora nacional y la llevó a destacarse en el periodismo cultural, la literatura infantil y la producción audiovisual. Condujo ciclos emblemáticos como Buenas tardes, mucho gusto, En casa de Canela, y La luna de Canela. Además, lideró el programa El periodismo que viene en Canal 13-TN, un espacio dedicado a estudiantes avanzados de Comunicación Social.

En el ámbito editorial, fue directora del Departamento de Literatura para Niños y Jóvenes en Editorial Sudamericana, donde editó más de 250 títulos. Como autora, ha publicado cerca de 30 libros para niños y 5 para adultos.

Reconocida por su extensa trayectoria, Canela ha recibido la Orden de Caballero del Gobierno Italiano, la Medalla de Oro de la Ciudad de Vicenza, y varios premios Martín Fierro, entre otros galardones.

Actualmente, a sus 82 años, se ha dedicado a la poesía. Su próximo libro, Caja Dolora, explora el dolor femenino, una elección que ella misma explicó: "Le quise poner el femenino al dolor, porque somos nosotras las que parimos con dolor".