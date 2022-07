Melody Luz: "A Martín Salwe no me lo quiero ni cruzar afuera"

En este mismo orden, se refirió a su relación con Lucas “Locho” Loccisano: “Lo conocía de antes y sabía que no había sido responsable y no me caía bien. Entro con el pie izquierdo. Muestran lo que quieran mostrar, y entiendo que él jugó a eso porque nosotros no teníamos ganas de andar atrás de él. Pero él hizo muchas cosas que no se vieron. Somos gente grande cómo para estar haciendo bullying, no le teníamos paciencia en la convivencia”. “Cuando Alex se dió vuelta y fue por estrategia, me sirvió para rearmarme de paciencia y darle una oportunidad. Tal vez tendría que habérmelo tomado así desde el comienzo, pero también el encierro hace lo que hace y uno no reacciona siempre de la mejor manera”, explicó.

Por otra parte se refirió a su romance con Alex Caniggia y aclaró que “ninguno de los dos esperábamos enamorarnos. Creo que no se vio el Alex tierno, bueno, protector, compañero”. “Me di cuenta al mes cuando ya estábamos juntos todo el día. Intentábamos tener la mayoría de las conversaciones íntimas fuera de cámara. Y creo que eso hizo que él siguiera en el reality por esto que encontramos juntos. Los dos estábamos que no dábamos más, encima con el repechaje si entraban, si se quedaban. Pero nos apoyamos mucho mutuamente y así logramos bancarnos”, valoró.

Sobre su mirada previa sobre quien ahora es su novio, indicó que “yo miré Caniggia Libre y no me lo fumaba mucho. Pero cuando lo ví entrar me pareció copado, me lo tomé como un amigo. Y él que nació en este medio sabía manejarse bien. Ahí nos dimos la oportunidad de conocernos y se dió así”.

En esta línea la bailarina lamentó “el personaje” que “la edición” del programa le dejó a su participación: “Hacía muchos años que no se hacía un reality en Argentina de convivencia, y editado y con juegos. Acá nos dieron personajes, yo con Alex quedé como el personaje de la boludita castrada”. “Se ve una hora y media de 24 horas del día. Eso hizo que la gente se enganche pero hay cosas reales, y cosas que en la edición fueron útiles para el show. Se muestra lo que funciona y capaz me ven a mi haciendo un comentario de celosa, y quedamos como pareja tóxica y La verdad es que no somos así, pero no sé veía el contexto”, explicó en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Para finalizar, sobre su salida del reality, confesó que “ahora estoy mucho mejor”. “La verdad que se sintió muy fuerte el tema de la caída. Ahora estoy mejor. Ya venía diciendo que estaba muy cansada, tenía la cabeza muy quemada y el cuerpo muy cansado por los desafíos, fue un desenlace que podía ocurrir”, finalizó.