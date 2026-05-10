Invitados de Almorzando con Juana Viale del 10 de mayo

La lista de comensales no termina ahí. La cuota de humor y observación cotidiana llegará de la mano de Pablo Fábregas. El actor y comediante, experto en el género del stand-up, es una pieza clave para descontracturar cualquier debate y aportar esa mirada irónica que tanto gusta en los almuerzos del domingo.

Finalmente, el deporte dirá presente con la visita de Jonás Gutiérrez. El exfutbolista profesional tiene una de las historias de vida más conmovedoras del ámbito deportivo, y su paso por la mesa siempre es una oportunidad para charlar sobre resiliencia, su carrera en el exterior y su vínculo actual con el fútbol.

Con este menú de invitados, eltrece busca retener a la audiencia que disfruta de las charlas extendidas y los climas relajados que propone Juana Viale. Desde las 13:45, la pantalla se encenderá para ofrecer un programa que combina la elegancia de la "mesaza" con la frescura de su conductora.

Ya sea por las declaraciones picantes de Edith Hermida o el prestigio de Pepe Cibrián, "Almorzando con Juana" se posiciona nuevamente como el plan ideal para acompañar el asado o las pastas del domingo.