Invitados de Almorzando con Juana Viale del 10 de mayo
Este domingo a las 13:45, la nieta de Mirtha Legrand regresa a la pantalla de eltrece con nuevos invitados. Conocé todos los detalles de los confirmados.
El fin de semana ya está entre nosotros y, como es costumbre, la expectativa por las mesas más famosas de la televisión argentina empieza a crecer. Tras confirmarse el regreso de su abuela a la pantalla, la producción de "Almorzando con Juana" no se quedó atrás y dio a conocer la lista de figuras que acompañarán a la conductora en su clásica emisión dominical.
Si querés saber quiénes se sientan a comer con Juana Viale, acá tenés toda la información clave para que no te pierdas nada:
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Programa: "Almorzando con Juana"
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Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
Hora: 13:45 horas
Canal: eltrece
Una mesa ecléctica: del teatro a las canchas
Para este domingo, Juana Viale preparó una convocatoria que promete cruzar anécdotas del mundo del espectáculo con historias de superación deportiva y el pulso de la actualidad mediática.
Uno de los platos fuertes será la presencia de Pepe Cibrián Campoy. El reconocido productor y referente del teatro musical argentino llega a la mesa en un momento donde siempre tiene algo para decir sobre la realidad cultural del país. Junto a él, aportando la cuota de análisis televisivo y picardía, estará Edith Hermida. La histórica panelista y conductora de "Bendita TV" es garantía de risas y opiniones sin filtro, algo que Juana suele aprovechar muy bien en sus charlas.
Por otro lado, el ambiente del modelaje y las redes sociales estará representado por Floppy Tesouro. La influencer y modelo seguramente compartirá detalles de su presente laboral y su vida frente a la exposición pública.
La lista de comensales no termina ahí. La cuota de humor y observación cotidiana llegará de la mano de Pablo Fábregas. El actor y comediante, experto en el género del stand-up, es una pieza clave para descontracturar cualquier debate y aportar esa mirada irónica que tanto gusta en los almuerzos del domingo.
Finalmente, el deporte dirá presente con la visita de Jonás Gutiérrez. El exfutbolista profesional tiene una de las historias de vida más conmovedoras del ámbito deportivo, y su paso por la mesa siempre es una oportunidad para charlar sobre resiliencia, su carrera en el exterior y su vínculo actual con el fútbol.
Con este menú de invitados, eltrece busca retener a la audiencia que disfruta de las charlas extendidas y los climas relajados que propone Juana Viale. Desde las 13:45, la pantalla se encenderá para ofrecer un programa que combina la elegancia de la "mesaza" con la frescura de su conductora.
Ya sea por las declaraciones picantes de Edith Hermida o el prestigio de Pepe Cibrián, "Almorzando con Juana" se posiciona nuevamente como el plan ideal para acompañar el asado o las pastas del domingo.
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