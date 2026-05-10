A qué hora están Julián Álvarez y Thiago Almada en La Peña de Morfi el 10 de mayo

Para cerrar el recorrido sonoro, el folklore se hará presente con la maestría santiagueña de Cuti y Roberto Carabajal, asegurando ese momento de tradición tan característico de los mediodías de Telefe.

La interacción y las charlas relajadas son otro pilar del programa. En esta oportunidad, Evangelina Anderson se sentará a la mesa con Diego y Carina para compartir su actualidad. Además, el segmento "Lo del Turco", a cargo del Turco Husaín, contará con la visita de dos galanes y grandes actores de la escena nacional: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

En la cocina de "La peña de Morfi"