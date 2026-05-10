A qué hora están Julián Álvarez y Thiago Almada en La Peña de Morfi el 10 de mayo
Este domingo 10 de mayo habrá una nueva edición del programa de Diego Leuco y Carina Zampini. Conocé quiénes serán los invitados.
El fin de semana se prepara para vivir una de las jornadas más potentes en la pantalla de Telefe. Este domingo, "La Peña de Morfi" despliega una cartelera que combina el orgullo nacional por el fútbol, visitas internacionales de lujo y el humor de siempre. Bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el programa promete ser el plan ideal para acompañar el almuerzo familiar.
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Programa: "La Peña de Morfi"
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Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
Hora: 13:30 hs.
Canal: Telefe
Exclusiva con la Selección: Julián Álvarez y Thiago Almada
En un contexto donde la ansiedad por la próxima Copa del Mundo empieza a sentirse en cada rincón del país, Diego Leuco tendrá un mano a mano imperdible. Recibirá en el estudio a dos de los grandes referentes de la "Scaloneta": Julián "La Araña" Álvarez y Thiago Almada.
Los campeones del mundo compartirán una charla exclusiva para repasar su presente en las ligas internacionales y, por supuesto, empezar a palpitar lo que será el próximo desafío mundialista. Una entrevista que, sin dudas, va a emocionar a todos los futboleros que siguen de cerca el camino de nuestros ídolos.
Un escenario de gala: del romance de Dyango a la fiesta de La T y La M
La música es el alma de este ciclo y este domingo no será la excepción. El escenario recibirá al gran maestro español Dyango, quien regresa al país para regalar un musical lleno de clásicos románticos que atravesaron generaciones. Pero la tarde también tendrá espacio para el ritmo actual de la mano de La T y La M; el dúo del momento traerá toda su energía para poner a bailar a la audiencia.
Para cerrar el recorrido sonoro, el folklore se hará presente con la maestría santiagueña de Cuti y Roberto Carabajal, asegurando ese momento de tradición tan característico de los mediodías de Telefe.
La interacción y las charlas relajadas son otro pilar del programa. En esta oportunidad, Evangelina Anderson se sentará a la mesa con Diego y Carina para compartir su actualidad. Además, el segmento "Lo del Turco", a cargo del Turco Husaín, contará con la visita de dos galanes y grandes actores de la escena nacional: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.
En la cocina de "La peña de Morfi"
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Gastronomía: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro enseñarán sus mejores recetas para el domingo.
Humor: El equipo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola garantiza las carcajadas durante toda la tarde.
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