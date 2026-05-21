"Canten más fuerte": la desafiante reacción de Fito Páez tras los berrinches de platea

La respuesta de Fito

Después de un breve intervalo, la banda volvió al escenario para iniciar la segunda parte del recital. Pero Fito decidió no ignorar lo que acababa de pasar. Mientras interpretaba “El amor después del amor”, miró hacia el sector desde donde habían salido varios de los abucheos y lanzó una frase que rápidamente explotó en redes sociales: “Canten más fuerte, man. No te escucho nada. Más fuerte”. La respuesta generó todavía más tensión dentro del estadio, con parte del público acompañando el momento y otro sector manteniendo el malestar por la estructura elegida para el recital.

Lejos de bajar el tono o pedir disculpas, el músico continuó hablando sobre lo ocurrido durante distintos momentos del show. Más tarde, sentado al piano antes de tocar “Al lado del camino”, dejó una frase que funcionó casi como una declaración de principios sobre lo que acababa de suceder: “Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Todo, es todo”. Luego volvió sobre el tema con otra reflexión dirigida al público: “Menos, muchaches, menos. Porque está bueno todo, el polvo está bueno lento también. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo”. Y enseguida agregó: “No va a faltar nada acá, porque yo no saco temas para poner”.

fito paez Fito Paez interpretó Novela completo y en orden.

Con el correr de los minutos, el recital continuó incluyendo canciones históricas de su repertorio como “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida” y “Mariposa Technicolor”. Cerca del cierre, ya en un clima mucho menos áspero que el del comienzo, el rosarino gritó: “Como te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco”.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Horas después del recital, Fito publicó un extenso mensaje en redes sociales donde dejó en claro que la experiencia no lo había afectado negativamente sino todo lo contrario. “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca”, escribió. Luego describió el show como una mezcla de “amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”.

Y cerró con una frase que resumió perfectamente el vínculo intenso y contradictorio que mantiene desde hace décadas con el público porteño: “Me encantás Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada”.