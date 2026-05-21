"Canten más fuerte": la desafiante reacción de Fito Páez tras los berrinches de platea
El músico rosarino Fito Páez decidió tocar completo su disco “Novela” antes de los clásicos y una parte del público reaccionó con abucheos.
Lo que debía ser apenas otro recital multitudinario de Fito Páez en el Arena de Buenos Aires terminó convirtiéndose en una de las noches más tensas, incómodas y comentadas de su carrera reciente. El rosarino abrió el concierto interpretando su disco "Novela" completo y en orden, como una obra conceptual, en vez de arrancar directamente con una sucesión de clásicos.
La apuesta no cayó bien en todos los sectores del estadio y, cerca del final de esa primera parte del show, comenzaron a escucharse silbidos y abucheos desde la platea.
La situación había sido anticipada parcialmente por el propio Fito horas antes del recital, cuando publicó un video en redes sociales contando la idea del show y admitiendo incluso que dentro de su propio equipo la propuesta había generado “de panic attack general”.
Aun así, decidió sostenerla hasta el final. “Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”, escribió antes de subir al escenario. Durante poco más de una hora desarrolló el disco completo respetando su estructura narrativa, acompañado incluso por la actriz Lorena Vega, quien recitó el desenlace de la obra en uno de los momentos más teatrales del espectáculo. Fue justamente allí cuando aparecieron los primeros silbidos que terminaron alterando el clima del Arena de Buenos Aires.
La respuesta de Fito
Después de un breve intervalo, la banda volvió al escenario para iniciar la segunda parte del recital. Pero Fito decidió no ignorar lo que acababa de pasar. Mientras interpretaba “El amor después del amor”, miró hacia el sector desde donde habían salido varios de los abucheos y lanzó una frase que rápidamente explotó en redes sociales: “Canten más fuerte, man. No te escucho nada. Más fuerte”. La respuesta generó todavía más tensión dentro del estadio, con parte del público acompañando el momento y otro sector manteniendo el malestar por la estructura elegida para el recital.
Lejos de bajar el tono o pedir disculpas, el músico continuó hablando sobre lo ocurrido durante distintos momentos del show. Más tarde, sentado al piano antes de tocar “Al lado del camino”, dejó una frase que funcionó casi como una declaración de principios sobre lo que acababa de suceder: “Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Todo, es todo”. Luego volvió sobre el tema con otra reflexión dirigida al público: “Menos, muchaches, menos. Porque está bueno todo, el polvo está bueno lento también. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo”. Y enseguida agregó: “No va a faltar nada acá, porque yo no saco temas para poner”.
Con el correr de los minutos, el recital continuó incluyendo canciones históricas de su repertorio como “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida” y “Mariposa Technicolor”. Cerca del cierre, ya en un clima mucho menos áspero que el del comienzo, el rosarino gritó: “Como te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco”.
Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Horas después del recital, Fito publicó un extenso mensaje en redes sociales donde dejó en claro que la experiencia no lo había afectado negativamente sino todo lo contrario. “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca”, escribió. Luego describió el show como una mezcla de “amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”.
Y cerró con una frase que resumió perfectamente el vínculo intenso y contradictorio que mantiene desde hace décadas con el público porteño: “Me encantás Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada”.
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