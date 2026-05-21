Romina Gaetani fue internada de urgencia: qué le pasó

El periodista remarcó además la complejidad logística que representaba esta situación para la compañía, ya que Gaetani no cuenta con una actriz de reemplazo asignada para su personaje sobre las tablas, una herramienta que suele ser moneda corriente en este tipo de producciones de gira para paliar imprevistos de fuerza mayor. Cabe recordar que Romina se integró a este proyecto teatral en los últimos meses para ocupar la vacante que había dejado libre Guillermina Valdés.

En el aire del programa televisivo se difundieron registros audiovisuales del instante exacto en que la protagonista ingresaba al establecimiento teatral tras haber completado un largo y desgastante viaje en ruta. En dichas imágenes se la pudo percibir con un semblante visiblemente desmejorado, al punto de que optó por rechazar de manera tajante cualquier tipo de contacto o diálogo con el movilero que montaba guardia en el lugar.

"Romina ya venía chupando frío, estaba mal. Cuando llegó al hospital lograron estabilizarla porque le administraron mucho suero", complementó el panelista para contextualizar el origen del malestar físico. Por fortuna, con el correr de las horas el panorama médico dio un vuelco positivo. Hacia el cierre del bloque televisivo, Ochoa confirmó que la artista demostró una notable mejoría y pudo cumplir con el público: "Empezó la función, finalmente. Así que, ahora va a hacer doble función y la gira sigue".