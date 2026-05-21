Romina Gaetani fue internada de urgencia: qué le pasó
En medio de su gira en Teatro, Romina Gaetani se descompensó y fue trasladada al hospital por precaución. Conocé los detalles de lo sucedido.
Un momento de muchísima incertidumbre y preocupación se vivió en las últimas horas en torno a la salud de Romina Gaetani. La reconocida actriz debió ser hospitalizada de forma imprevista en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, a escasos momentos de dar inicio a una nueva función de "El divorcio del año", la propuesta teatral que comanda el director José María Muscari.
La intérprete se había trasladado hacia el sur de la provincia junto al resto del elenco, integrado por Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal. El grupo tenía por delante el exigente desafío de realizar una doble función en una misma velada con las localidades totalmente agotadas en las instalaciones del Teatro España. Sin embargo, este severo contratiempo de salud alteró los planes por completo y forzó una postergación de varias horas en el cronograma de los espectáculos.
La primicia sobre el estado de la artista fue suministrada por el productor y panelista Pepe Ochoa durante la última emisión de "LAM", el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. "Romina Gaitani no está bien de salud. La internaron en el hospital, le pasaron suero y llegó muy alterada", precisó el comunicador de manera rotunda ante las cámaras.
Respecto a los causales que habrían desencadenado este cuadro de descompensación, Ochoa aportó más precisiones de lo que se manejaba tras bambalinas: "Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional, la lograron estabilizar y la llevaron al teatro para ver si podían o no hacer la función".
El periodista remarcó además la complejidad logística que representaba esta situación para la compañía, ya que Gaetani no cuenta con una actriz de reemplazo asignada para su personaje sobre las tablas, una herramienta que suele ser moneda corriente en este tipo de producciones de gira para paliar imprevistos de fuerza mayor. Cabe recordar que Romina se integró a este proyecto teatral en los últimos meses para ocupar la vacante que había dejado libre Guillermina Valdés.
En el aire del programa televisivo se difundieron registros audiovisuales del instante exacto en que la protagonista ingresaba al establecimiento teatral tras haber completado un largo y desgastante viaje en ruta. En dichas imágenes se la pudo percibir con un semblante visiblemente desmejorado, al punto de que optó por rechazar de manera tajante cualquier tipo de contacto o diálogo con el movilero que montaba guardia en el lugar.
"Romina ya venía chupando frío, estaba mal. Cuando llegó al hospital lograron estabilizarla porque le administraron mucho suero", complementó el panelista para contextualizar el origen del malestar físico. Por fortuna, con el correr de las horas el panorama médico dio un vuelco positivo. Hacia el cierre del bloque televisivo, Ochoa confirmó que la artista demostró una notable mejoría y pudo cumplir con el público: "Empezó la función, finalmente. Así que, ahora va a hacer doble función y la gira sigue".
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