Manuel Ibero se enteró que Lola Tomaszeuski reingresó soltera a Gran Hermano: el video a los besos
Ambos manifestaron una química muy especial previo a que la influencer fuera eliminada de GH. Ahora, tienen su segunda oportunidad por la pantalla de Telefe.
Tras una intensa noche de repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe, Lola Tomaszeuski fue una de las elegidas por el voto del público para regresar a la casa más famosa del país, continuar jugando y retomar sus cuentas pendientes con Manuel Ibero.
Cabe señalar que, al momento del comiendo de la competencia que conduce Santiago del Moro, la joven influencer estaba en pareja. Una vez que fue eliminada del juego, Lola se enteró que su novio la había engañado durante su estadía en la casa de Gran Hermano, por lo que decidió separarse y reconsideró su opinión sobre Manu, con quien había una notable química.
Como era de esperarse, el reingreso de Tomaszeuski enloqueció al exnovio de Zoe Bogach, quien festejó como un gol de Mundial el retorno de su amiga. Pero lejos están de volver al plano de la amistad... Las cámaras ya los mostraron a los besos en el parque de la residencia donde se lleva a cabo el certamen de convivencia.
De esta manera, se espera que este sea sólo el comienzo de un gran romance dentro de la casa de GH. Aunque es menester destacar que, históricamente, las parejas no llegan muy lejos en el juego del Big Brother. Sin embargo, ambos tienen un perfil interesante para continuar, al menos, varias semanas más.
Además, hay que tener en cuenta que ahora la casa queda dividida en dos: los originales y los nuevos.
¿Podrán Manuel y Lola sobrevivir a Gran Hermano en medio de su amor?
Así fue el momento en que Lola se enteró que regresaba a Gran Hermano
La pantalla de Telefe vivió momentos emocionantes en la noche de este miércoles. El reingreso de Lola Tomaszeuski fue tan icónico como esperado, especialmente, por sus propios amigos. Mirá cómo se enteraba que había sido elegida por el público:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario