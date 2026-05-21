Manuel Ibero se enteró que Lola Tomaszeuski reingresó soltera a Gran Hermano: el video a los besos

De esta manera, se espera que este sea sólo el comienzo de un gran romance dentro de la casa de GH. Aunque es menester destacar que, históricamente, las parejas no llegan muy lejos en el juego del Big Brother. Sin embargo, ambos tienen un perfil interesante para continuar, al menos, varias semanas más.

Además, hay que tener en cuenta que ahora la casa queda dividida en dos: los originales y los nuevos.

¿Podrán Manuel y Lola sobrevivir a Gran Hermano en medio de su amor?

lola gran hermano

Así fue el momento en que Lola se enteró que regresaba a Gran Hermano

La pantalla de Telefe vivió momentos emocionantes en la noche de este miércoles. El reingreso de Lola Tomaszeuski fue tan icónico como esperado, especialmente, por sus propios amigos. Mirá cómo se enteraba que había sido elegida por el público:

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