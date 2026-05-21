Miguel Varoni habló de su participación en "El Encargado": "Admiro a Francella desde hace muchos años"

Luego, agregó: "Todos, desde Caracol Internacional y Disney estaban de acuerdo en que yo fuera a El Encargado, a estar en la serie. Cuando a mi me dicen eso, porque yo soy fan de la serie, fue como "yo voy a estar en El Encargado". Entonces, todo se unió para que yo pudiera ir a hacerlo". En esa misma línea explicó: "Cuando llegué y vi el edificio, porque el primer día fue ahí, yo decía "no puedo creerlo, estoy acá, en este edifico de El Encargado". Y de pronto vi a todos, a Mariano, a Gastón, los saludé".

Miguel Varoni El Encargado

"Pero cuando vi a Francella casi me muero, porque yo lo adoro, lo admiro profundamente desde hace muchos años. De verdad que no sabía qué hacer porque, para mi, es como muy grande. Es un monstruo de la actuación", continuó Varoni sobre Guillermo Francella. "Lo amo por todo lo que ha hecho, sus películas, sus series, pero en El Encargado siento que, lo que hicieron, es un trabajo único y espectacular y obviamente trabajar con él es una cosa de locos, de las experiencias más lindas de mi vida", continuó.

Tras esto, el actor explicó que fue muy difícil mantener el secreto guardado durante un año hasta que saliera la nueva temporada de la serie de Disney. A su vez, explicó que haber trabajado con Guillermo fue su sueño cumplido. Por otro lado, también habló del amor argentino, lo cual aún no puede entender cómo es tan fuerte, pero destacó que se sintió en casa. No te pierdas el resto de la entrevista emotiva en el video, incluyendo su explicación sobre qué fue lo más difícil de mezclar estos dos universos.