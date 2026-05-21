Miguel Varoni habló de su participación en "El Encargado": "Admiro a Francella desde hace muchos años"
El actor se volvió a poner en la piel de "Pedro el Escamoso" y habló en exclusiva con minutouno.com sobre su crossover en la serie de Disney con Francella.
Luego de mucha espera, la cuarta temporada de "El Encargado" finalmente se estrenó en Disney + y fue un éxito rotundo de audiencia. Protagonizada, una vez más, por Guillermo Francella, la serie llegó a tener aún más público que la primera parte, al menos durante el fin de semana de su estreno. En ese sentido, el anuncio de una nueva edición generó aún más expectativa por conocer cuál será el final de Eliseo.
En esta ocasión la cuarta temporada nos presenta a Eliseo como la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano quien amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?
Sin embargo, lo cierto es que más allá de la polémica historia que marca el nuevo camino de Eliseo, también aparece una figura clave para entender cómo fue llevada esta nueva imagen de "El Encargado". Se trata de "Pedro, el Escamoso". ¡Si! El emblemático personaje de Caracol Televisión llegó a Argentina para sumarse a un episodio de la nueva edición. Es por esto que, desde minutouno.com, hablamos en exclusiva con Miguel Varoni, su intérprete, para conocer cómo fue su incorporación al elenco siendo, una vez más, su icónico personaje.
La entrevista exclusiva con Miguel Varoni
Con el fin de presentar su incorporación al elenco de "El Encargado" para formar parte de uno de los episodios de la nueva temporada, Miguel Varoni habló con minutouno.com y expresó su fanatismo por la serie. Aunque, primero, destacó la manera en la que recibió la propuesta: "Fue de una manera muy sorpresiva, me llamaron de Disney y me dijeron de la propuesta, que era un sueño de Fernando Barbosa", comenzó explicando.
Luego, agregó: "Todos, desde Caracol Internacional y Disney estaban de acuerdo en que yo fuera a El Encargado, a estar en la serie. Cuando a mi me dicen eso, porque yo soy fan de la serie, fue como "yo voy a estar en El Encargado". Entonces, todo se unió para que yo pudiera ir a hacerlo". En esa misma línea explicó: "Cuando llegué y vi el edificio, porque el primer día fue ahí, yo decía "no puedo creerlo, estoy acá, en este edifico de El Encargado". Y de pronto vi a todos, a Mariano, a Gastón, los saludé".
"Pero cuando vi a Francella casi me muero, porque yo lo adoro, lo admiro profundamente desde hace muchos años. De verdad que no sabía qué hacer porque, para mi, es como muy grande. Es un monstruo de la actuación", continuó Varoni sobre Guillermo Francella. "Lo amo por todo lo que ha hecho, sus películas, sus series, pero en El Encargado siento que, lo que hicieron, es un trabajo único y espectacular y obviamente trabajar con él es una cosa de locos, de las experiencias más lindas de mi vida", continuó.
Tras esto, el actor explicó que fue muy difícil mantener el secreto guardado durante un año hasta que saliera la nueva temporada de la serie de Disney. A su vez, explicó que haber trabajado con Guillermo fue su sueño cumplido. Por otro lado, también habló del amor argentino, lo cual aún no puede entender cómo es tan fuerte, pero destacó que se sintió en casa. No te pierdas el resto de la entrevista emotiva en el video, incluyendo su explicación sobre qué fue lo más difícil de mezclar estos dos universos.
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