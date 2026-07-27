Carín León vuelve a la Argentina: todo lo que tenes que saber para vivir una noche única

El artista, ganador de tres premios Latin Grammy, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En los últimos años agotó funciones en distintos países, amplió su alcance internacional y continúa consolidándose como uno de los máximos representantes de la música mexicana y mundial. Además, por si esto fuera poco, también será el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.