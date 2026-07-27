La apacible reacción de Clari Cremaschi a los rumores de relación con el Flaco López

La creadora de contenido oriunda de San Martín, hija del abogado Sebastián Cremaschi, cosechó millones de seguidores en TikTok e Instagram compartiendo publicaciones de moda, viajes y entrenamiento. Durante la cita máxima en Norteamérica, la joven fue fotografiada en los estadios vistiendo la camiseta del delantero de la Selección Argentina, lo que disparó una fuerte ola de comentarios entre los fanáticos que siguen atentos cada uno de sus movimientos.