La apacible reacción de Clari Cremaschi a los rumores de relación con el Flaco López
La influencer mendocina Clari Cremaschi rompió el silencio en sus redes sociales tras ser vinculada con el delantero José Manuel López.
Luego de varias semanas cargadas de especulaciones tras su paso por el Mundial 2026, Clari Cremaschi decidió responder de manera pública ante las constantes versiones que la vinculan sentimentalmente con el atacante argentino José Manuel López. Fiel a su estilo descontracturado, la reconocida creadora de contenido mendocina acudió a sus perfiles para tomarse la situación con muchísimo humor.
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La respuesta de Clari Cremaschi a la supuesta relación con el Flaco López
El cruce en las plataformas digitales se desencadenó cuando un usuario en X (ex Twitter) publicó un comentario irónico sobre la situación económica del futbolista después de que circularan imágenes de ambos compartiendo momentos juntos durante la competencia en Estados Unidos. Lejos de enojarse o emitir un comunicado formal, la joven replicó la publicación con risas y un corto "JAJAJAJAJAJAJA BASTA" que se volvió viral en pocos minutos.
La creadora de contenido oriunda de San Martín, hija del abogado Sebastián Cremaschi, cosechó millones de seguidores en TikTok e Instagram compartiendo publicaciones de moda, viajes y entrenamiento. Durante la cita máxima en Norteamérica, la joven fue fotografiada en los estadios vistiendo la camiseta del delantero de la Selección Argentina, lo que disparó una fuerte ola de comentarios entre los fanáticos que siguen atentos cada uno de sus movimientos.
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