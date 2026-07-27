El regreso de "Margarita": cómo verla si no tenes HBO Max y qué esperar de la última temporada

Quienes aún no se sumergieron en las intrigas del Hangar Soho, las travesías de la tía Delfina (Isabel Macedo) o el cruce de destinos entre Margarita (Mora Bianchi), Rey (Mateo Belmonte) y Merlín (Toti Spangenberg), ahora pueden disfrutar de los primeros 40 episodios en el gigante del streaming. Es la maniobra ideal para que nuevas audiencias consigan enternecerse y disfrutar con la tira justo a tiempo para sintonizar el desenlace.

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Así será el final de "Margarita" en HBO Max

El anuncio del estreno de la tercera temporada para el 24 de agosto dejó un sabor agridulce entre los seguidores. Por un lado, la emoción de volver a ver a los personajes en pantalla; por el otro, la certeza de que estamos ante el capítulo final de esta etapa. La trama promete resolver todos los interrogantes que dejaron en vilo a las "haditas" al término de la segunda entrega:

El mapa del amor y los "shippeos": ¿Prevalecerá el amor de la infancia o la química arrolladora de "Marrey" (Margarita y Rey) terminará por reescribir la historia? La resolución de los triángulos amorosos del Hangar es, sin dudas, el tema más candente en TikTok y X.

El destino del reino: El enfrentamiento final con las sombras del pasado y la consolidación de Margarita como heredera legítima de su propia historia.

La banda sonora que marcará el cierre: Nuevas canciones y coreografías listas para convertirse en los himnos del año.

Una semana de sorpresas: ¿Qué se viene en los próximos días?

Desde el entorno de la producción adelantaron que el lanzamiento en Netflix y la fecha del final son solo la punta del iceberg. A lo largo de esta semana se irán revelando contenidos exclusivos que incluirán el primer avance oficial en video de la tercera temporada, anuncios sobre lanzamientos musicales, material inédito de detrás de escena y posibles encuentros en vivo con el elenco.