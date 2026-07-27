El regreso de "Margarita": cómo verla si no tenes HBO Max y qué esperar de la última temporada
La primera temporada de "Margarita" ya se encuentra disponible en Netflix y, además, hay novedades de la nueva edición en HBO Max. Los detalles.
Hay historias que marcan a toda una generación y que logran que la magia vuelva a encenderse en la pantalla chica. Con el sello inconfundible de Cris Morena, "Margarita" se consolidó como el fenómeno juvenil más querido de los últimos tiempos, revitalizando el clásico espíritu de Floricienta con una impronta moderna, fresca y sumamente adictiva.
Sin embargo, toda gran fábula debe llegar a su final, y hoy las redes sociales estallaron con una catarata de noticias que marcan el inicio de la cuenta regresiva definitiva para el Hangar Soho.
Para la alegría —y la melancolía prematura— de su ejército de fans, se confirmó oficialmente que la tercera temporada de "Margarita" se estrenará el próximo 24 de agosto, y será la entrega final que le dará el cierre definitivo a este viaje repleto de amor, secretos, música y destino. Pero los anuncios no terminan ahí: en una jugada maestra de distribución para expandir la mística de la serie, hoy mismo la primera temporada de "Margarita" desembarcó en el catálogo de Netflix, abriendo las puertas del reino a todos aquellos que no contaban con suscripción a HBO y querían ponerse al día con el origen del mito.
Y como si esto fuera poco para seguir enloqueciendo al fandom, desde la producción confirmaron que esta semana estará repleta de sorpresas, avances inéditos y novedades exclusivas antes del gran regreso de agosto.
Uno de los grandes pedidos de la comunidad digital durante el último año era democratizar el acceso a la historia de la hija de Floricienta. Si bien su casa original fue HBO Max —donde batió récords de audiencia e interacciones—, la llegada de la primera temporada a Netflix desde este lunes 27 de julio representa la oportunidad perfecta para una maratón masiva.
Quienes aún no se sumergieron en las intrigas del Hangar Soho, las travesías de la tía Delfina (Isabel Macedo) o el cruce de destinos entre Margarita (Mora Bianchi), Rey (Mateo Belmonte) y Merlín (Toti Spangenberg), ahora pueden disfrutar de los primeros 40 episodios en el gigante del streaming. Es la maniobra ideal para que nuevas audiencias consigan enternecerse y disfrutar con la tira justo a tiempo para sintonizar el desenlace.
Así será el final de "Margarita" en HBO Max
El anuncio del estreno de la tercera temporada para el 24 de agosto dejó un sabor agridulce entre los seguidores. Por un lado, la emoción de volver a ver a los personajes en pantalla; por el otro, la certeza de que estamos ante el capítulo final de esta etapa. La trama promete resolver todos los interrogantes que dejaron en vilo a las "haditas" al término de la segunda entrega:
-
El mapa del amor y los "shippeos": ¿Prevalecerá el amor de la infancia o la química arrolladora de "Marrey" (Margarita y Rey) terminará por reescribir la historia? La resolución de los triángulos amorosos del Hangar es, sin dudas, el tema más candente en TikTok y X.
El destino del reino: El enfrentamiento final con las sombras del pasado y la consolidación de Margarita como heredera legítima de su propia historia.
La banda sonora que marcará el cierre: Nuevas canciones y coreografías listas para convertirse en los himnos del año.
Una semana de sorpresas: ¿Qué se viene en los próximos días?
Desde el entorno de la producción adelantaron que el lanzamiento en Netflix y la fecha del final son solo la punta del iceberg. A lo largo de esta semana se irán revelando contenidos exclusivos que incluirán el primer avance oficial en video de la tercera temporada, anuncios sobre lanzamientos musicales, material inédito de detrás de escena y posibles encuentros en vivo con el elenco.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario