Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Gran Rex para revivir el éxito de "Patito Feo"

La propuesta musical trae de regreso el repertorio de la tira juvenil argentina que logró emitirse en más de 50 países. Para el público local, la preventa de tickets inicia el jueves 30 de julio a las 12 hs exclusivamente para clientes de tarjeta de crédito BBVA Visa, con el beneficio de 6 cuotas sin interés mediante el sistema tuentrada.com. Por su parte, el expendio general de ubicaciones comenzará el viernes 31 de julio a las 12 hs a través de la misma plataforma digital.