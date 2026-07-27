Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Gran Rex para revivir el éxito de "Patito Feo"
Luego de 19 años, las protagonistas de "Patito Feo" vuelven a los escenarios en Argentina con un nuevo tour. Los detalles y cómo conseguir entradas.
Las reconocidas actrices Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes encabezaron en su momento la exitosa ficción "Patito Feo", desembarcan en la calle Corrientes con el "Amigas del Corazón World Tour". El espectáculo internacional se presentará en la sala del Teatro Gran Rex el próximo miércoles 14 de octubre, luego de registrar una convocatoria de más de 40.000 espectadores durante sus presentaciones en el continente europeo.
La propuesta musical trae de regreso el repertorio de la tira juvenil argentina que logró emitirse en más de 50 países. Para el público local, la preventa de tickets inicia el jueves 30 de julio a las 12 hs exclusivamente para clientes de tarjeta de crédito BBVA Visa, con el beneficio de 6 cuotas sin interés mediante el sistema tuentrada.com. Por su parte, el expendio general de ubicaciones comenzará el viernes 31 de julio a las 12 hs a través de la misma plataforma digital.
La presentación en el escenario porteño posee un significado relevante dentro del trayecto de las artistas, al tratarse del mismo espacio donde en 2007 realizaron la obra "La historia más linda en el Teatro". En aquella oportunidad, la producción alcanzó las 34 funciones y superó las 100.000 localidades vendidas. A casi dos décadas de esa marca, las intérpretes vuelven al recinto para reencontrarse con la audiencia que creció con la tira.
El recorrido global de la gira dio inicio en junio con fechas en Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoles y Milán. El tramo internacional del itinerario incluye paradas en Guayaquil el 31 de julio, Ciudad de México el 2 de agosto, Bogotá el 23 de septiembre y Lima el 25 de septiembre, antes de hacer su desembarco en la capital argentina.
Sobre las tablas, las actrices interpretarán los clásicos de la banda sonora entre los que se destacan "Las Divinas", "Tango llorón", "Un rincón del corazón" y "Amigos del corazón". El espectáculo fue concebido para una audiencia adulta que siguió la ficción durante su infancia o adolescencia, planteando un concepto centrado en la evolución personal y la celebración del presente bajo el lema: “todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”.
La puesta en escena busca reinterpretar los aspectos de los personajes de Patricia Díaz Rivarola Castro —Patito— y Antonella Lamas Bernardi, enfocándose en la actualidad artística de ambas protagonistas. Con un despliegue de nivel internacional, el proyecto propone resignificar el impacto cultural de la tira que cosechó seguidores en América Latina, Europa e Israel.
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