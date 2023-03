Carlos Vives reveló una experiencia terrible: "sentí que me estaba muriendo"

Qué dijo Carlos Vives sobre la experiencia terrible que le tocó vivir

carlos vives

Según Vives, al comienzo de una de sus presentaciones “soltaron un gas lacrimógeno, y como el show comenzaba con humo no nos dimos cuenta”. Obviamente, momentos después se sintió afectado, pero no sabía qué le estaba pasando: “Me sabía la garganta como a metal”.

“Tal fue la psicoseada que me morí’; me sacaron, me llevaron a un lugar para reanimarme“, añadió.

Fue entonces que se percató de qué era lo que ocurría: “A un policía se le había soltado un gas lacrimógeno y se mezcló con el humo del concierto”. Pero más todavía más gracioso fue lo que siguió:

“Fue tanta la emoción de saber que no me había muerto que se me ocurrió treparme a una torre. Empiezo a subir por esas escaleras y llegué casi al segundo piso y me entró un calambre y no me podía mover. La gente comenzó a decir ‘por qué no se baja'”, recordó Vives, entre risas.