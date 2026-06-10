Marcela Tinayre habló del romance que mantuvo en secreto Mirtha Legrand: "Equivocada"

Según explicó, la existencia de Julio nunca fue un secreto para los más cercanos a Mirtha. De hecho, aseguró que el recuerdo de aquella relación suele generar divertidas conversaciones puertas adentro. "Mi amor, nos reímos muchas veces de ver a mamá en otra historia", confesó.

Además, remarcó que no hay motivos para ocultar episodios del pasado de la conductora. "Mamá tiene 99 años. ¿Te puede sorprender algo que quiera ocultarse? Nada", afirmó.

Más allá de la anécdota, Tinayre reveló el motivo que terminó alejando a la pareja. De acuerdo con su relato, Julio pretendía que Mirtha abandonara su carrera profesional, una condición que la conductora no estuvo dispuesta a aceptar.

"Claro, estábamos en el horno", lanzó Marcela al recordar aquella situación. Y respaldó la decisión que tomó su madre en aquel momento: "Ahí estuvo bien, digamos. Era la persona equivocada".