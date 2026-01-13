Carmen Barbieri, en guerra con Eugenia Tobal: qué pasó entre ellas
Al parecer, la conductora se encuentra enfurecida con la actriz por una disputa que involucra a Fede Bal. Los detalles de su inesperado conflicto.
El inicio del año 2026 ha traído consigo el resurgimiento de un conflicto que muchos creían enterrado, pero que para Carmen Barbieri sigue siendo una herida abierta. Lo que comenzó como un rumor de pasillo en las instalaciones de Canal 9 terminó por explotar en la pantalla de Intrusos (América TV), donde se reveló la fuerte interna que separa a la conductora de Eugenia Tobal. La raíz de este enfrentamiento no es actual, sino que se remonta a una decisión profesional que afectó directamente la carrera de Federico Bal.
De acuerdo con lo informado por Adrián Pallares, la "Leona" se habría mostrado reacia a darle una bienvenida cordial a Tobal tras su reciente desembarco en la emisora. El motivo del enojo reside en un episodio ocurrido hace algunos años, cuando ambos fueron convocados para encabezar un ciclo de bricolaje llamado Hogar dulce hogar. En aquel entonces, la dupla parecía confirmada, pero un giro de último momento dejó al actor fuera del proyecto, algo que el entorno de Barbieri nunca perdonó.
La "bomba" que detonó en Mañanísima
Aunque el tema volvió a cobrar fuerza ahora, la génesis de esta revelación pública ocurrió semanas atrás en Mañanísima (El Trece). Fue el periodista Pampito Perelló quien, frente a la propia Carmen, decidió sacar a la luz los detalles de aquel desplante. “Es delicada la versión. Viste que Fede iba a estar en ‘Hogar dulce hogar’, él puso en Twitter que no iba a ser de la partida. Iba a tener una compañera que era Eugenia Tobal”, introdujo el panelista antes de soltar la información más picante.
Pampito aseguró que la actriz habría condicionado su participación a la salida del hijo de Barbieri. “La información que me llega de primerísima mano es que la que pidió que Fede no estuviera en el proyecto fue Eugenia Tobal”, lanzó, ante la mirada atónita de la conductora. Según el relato, Tobal habría cuestionado la idoneidad de Bal para el formato frente a las autoridades del programa: “Eugenia le dijo a la producción ‘¿te parece Fede Bal?’ y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera”.
Carmen Barbieri vs. Eugenia Tobal: entre la ironía y la diplomacia
Al enterarse de los pormenores del episodio, Carmen Barbieri no pudo ocultar su curiosidad y cuestionó el origen de los datos. “¿Y vos dónde sacás todo esto?”, le consultó a su compañero, quien se limitó a responder que se trataba de una fuente directa e inobjetable. A pesar del evidente malestar que le generó saber que su hijo fue desplazado por pedido de una colega, Carmen intentó matizar la situación con su característico sentido del humor, aunque no pudo evitar lanzar algunos dardos.
“Qué raro eso, ¿no? Entonces ahora queda Eugenia nada más, ¿no?”, reflexionó primero con sarcasmo. Luego, subió la apuesta con una chicana punzante: “Si no le gusta el perfil que lo mire desde el otro perfil…”. Si bien inmediatamente buscó suavizar sus palabras diciendo que “Eugenia es divina. A mí me parece raro”, la incomodidad ya estaba instalada. Esta vieja "espina" es la que hoy impediría que la relación entre ambas figuras de El Nueve fluya con normalidad, dejando en claro que, en el mundo de la televisión, las cuentas pendientes tarde o temprano pasan factura.
