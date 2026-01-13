Carmen Barbieri, en guerra con Eugenia Tobal: qué pasó entre ellas

El inicio del año 2026 ha traído consigo el resurgimiento de un conflicto que muchos creían enterrado, pero que para Carmen Barbieri sigue siendo una herida abierta. Lo que comenzó como un rumor de pasillo en las instalaciones de Canal 9 terminó por explotar en la pantalla de Intrusos (América TV), donde se reveló la fuerte interna que separa a la conductora de Eugenia Tobal. La raíz de este enfrentamiento no es actual, sino que se remonta a una decisión profesional que afectó directamente la carrera de Federico Bal.